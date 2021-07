Un alt ministru a aparut recent pe lista "executiilor" lui Florin Citu, dupa revocarea ministrului Finantelor, Alexandru Nazare.

Surse liberale au precizat pentru Ziare.com ca si ministrul Agriculturii, Adrian Oros, ar urma sa fie schimbat din functie, premierul avand discutii in acest sens cu liderii apropiati din PNL.

"Prima data stiam ca Adrian Oros va veni la pachet cu Alexandru Nazare, insa se pare ca premierul s-a razgandit si ii mai acorda cateva zile. Schimbarea se va face, oricum. Deja se vehiculeaza si numele viitorului ministru al Agriculturii, domnul Emil Dumitru de la Calarasi", au precizat surse politice pentru Ziare.com.

Cine ar putea fi noul ministru al Agriculturii

Numele lui Emil Dumitru, deputat PNL de Calarasi, membru in Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specific, nu este strain celor din Agricultura.

Acesta a fost secretar de stat in Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe vremea cand Guvernul era condus de Ludovic Orban, Emil Dumitru fiind inlocuit din functie dupa ce si-a preluat mandatul de deputat de Calarasi, functia parlamentara fiind incompatibila cu cea din MADR. Emil Dumitru este un cunoscut producator agricol si fost presedinte al Federatiei Nationale Pro Agro.

"M-am orientat spre agricultura in anul 2006. A inceput totul in mod firesc. Avem pamantul familiei si daca pana atunci trebuia sa platim pentru prestari de servicii am realizat ca a sosit momentul sa lucram noi pamantul. Initial am inceput cu circa 25 de hectare si an de an am crescut cu 10-20 de hectare, astfel incat am ajuns sa cultivam in prezent 170 de hectare. Astfel, am atins nivelul de a produce pentru piata, nu doar pentru autoconsumul familiei noastre", spunea Emil Dumitru inainte de alegerile parlamentare din decembrie 2020.

Ziare.com scria in decembrie anul trecut ca Florian-Emil Dumitru incasa in 2019 din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii doar 15.297 de lei.

Insa, din functia de director executiv al Organizatiei Nationale Interprofesionale Vitivinicola (ONIV) a obtinut 51.439 de lei, iar titulatura de membru al Consiliului Economic si Social i-a mai adus 11.498 de lei. Din cultivarea cerealelor, el a obtinut putin peste 91.000 de lei, drepturile de proprietate individuala i-au adus 52.636 de lei de la Federatia Nationala PRO AGRO, iar functia de membru in Consiliul de Administratie al Exim Bank i-au bagat in conturi 21.493 de lei. Dumitru mai castiga o indemnizatie de 637 de lei de la Comisia Nationala de Gradare a Produselor de Porumb si 13.200 de lei din arenda. Astfel, in 2019 el a incasat circa 250.000 de lei.

Fostul secretar de stat avea la finalul anului trecut, impreuna cu sotia, noua terenuri agricole, doua terenuri intravilane si unul extravilan, un apartament, o casa, un spatiu comercial si zece anexe, un autoturism si trei tractoare.

De ce vrea premierul schimbarea lui Adrian Oros

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, ar fi intrat in atentia lui Florin Citu dupa ce mai multe asociatii de fermieri s-au revoltat impotriva acestuia, au precizat surse liberale. Cea mai recenta revolta publica la adresa lui Adrian Oros a fost joi, 8 iulie, cand Asociatia Forta Fermierilor a cerut remanierea ministrului. Fermierii au transmis printr-un comunicat ca mandatul de un an si noua luni la conducerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este unul dezastruos pentru Adrian Oros. Obiective neindeplinite, fermieri mintiti in fata, anunturi urmate de razgandiri, consultari de forma doar cu structuri ale mediului asociativ agricol care ii conveneau, intarzieri si comunicare deficitara.

De cealalta parte, insa, in tabara lui Ludovic Orban, se vorbeste ca remanierea lui Adrian Oros ar avea legatura cu faptul ca ministrul Agriculturii l-ar sustine pe Ludovic Orban la Congresul PNL.

Reamintim ca premierul Florin Citu a decis joi sa il revoce pe Alexandru Nazare, iar decizia nu ar avea legatura cu rezultatele, ci cu "echipa", potrivit unui mesaj postat de fostul ministru al Finantelor.

"Astazi, inainte de sedinta de Guvern, mi-a confirmat ca va trimite propunerea de remaniere. Am mentionat ca remanierea nu se impune daca analizam rezultatele; a replicat ca aceasta decizie nu are legatura cu rezultatele, ci cu "echipa". Posibil s-a referit la faptul ca nu m-am alaturat echipei care sa il sustina in campania pentru pozitia de presedinte al PNL. Am considerat ca o atitudine neutra, prin prisma pozitiei de ministru de Finante, este cea mai inteleapta in raport cu interesele romanilor, cu tintele asumate de Romania si cu imaginea PNL.", a scris Nazare.