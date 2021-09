Adrian Oros, despre demisia din funcția de ministru: „Nu există vreo șansă să se schimbe ceva la nivel guvernamental”

Ministrul Agriculturii Adrian Oros a venit cu noi explicații după ce marți, 28 septembrie, a anunțat că își dă demisia din executiv. Acesta l-a acuzat pe Florin Cîțu că nu consideră că agricultura ar fi un domeniu prioritar și că nu se mai regăsește în echipa acestuia. La congresul PNL, Oros l-a susținut pe Ludovic Orban pentru șefia partidului.

Întrebat de jurnalişti dacă Ludovic Orban l-a îndemnat să-şi dea demisia, Oros a negat.

Ads

"Eu am avut mai multe discuţii cu domnul Orban, dar nu ne-am coordonat, ca să zic aşa, privind demisia mea. Asta am decis-o ieri, pe parcursul întregii zile, când am văzut că nu există vreo şansă ca să se schimbe ceva la nivel guvernamental şi atunci cred că cel mai corect este să părăseşti echipa în care nu te mai regăseşti", a spus ministrul.

El a susţinut că, pentru premierul Florin Cîţu, agricultura nu a fost un domeniu prioritar.

"N-am avut nici pe departe bugetul de anul trecut, doar 60%, sigur că asta a afectat şi afectează programele aflate în derulare. Nici măcar în PNRR nu s-a decis ca un proiect major pentru agricultură să fie cuprins, deşi erau două proiecte mari pe care noi le-am prins anul trecut", a precizat Oros.

El a amintit că, în noiembrie, în primul draft, pe care Marcel Boloş, fostul ministrul al Fondurilor Europene, l-a trimis la Comisia Europeană, Ministerul Agriculturii avea două proiecte foarte mari, de infrastructură de gestionare a apei şi de o reţea românească de depozitare, procesare şi distribuţie.

"Erau nişte oportunităţi, în concepţia mea şi a guvernului de atunci, prin care puteam folosi aceste sume importante", a mai arătat Oros.

Adrian Oros a anunţat marţi dimineaţa că îşi va depune demisia din funcţia de ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precizând că "pentru premierul Florin Cîţu, agricultura şi industria alimentară nu au fost niciodată priorităţi".

"Azi îmi voi depune demisia din funcţia de Ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Pentru Premierul Florin Cîţu, agricultura şi industria alimentară nu au fost niciodată priorităţi, ca atare: 1. Bugetul MADR pentru anul 2021 reprezintă 60% din execuţia bugetară a anului 2020, cu efecte asupra programelor aflate în derulare. La rectificarea bugetară, MADR a primit o sumă infimă, absolut insuficientă. 2. În PNRR nu a fost cuprins niciun proiect major pentru agricultură. Asta deşi în primul draft trimis la Comisie, în noiembrie 2020, PNRR conţinea un proiect complex pentru gestionarea apei în agricultură (irigaţii, desecare/drenaj şi sistem antigrindină), în valoare de 6,5 miliarde euro, proiect asumat în Programul de guvernare, alături de Reţeaua de depozitare, procesare şi distribuţie a produselor româneşti, alt proiect care nu a mai avut loc în PNRR", a scris marţi, pe Facebook, Adrian Oros.

Ads

De asemenea, ministrul Agriculturii a subliniat că nu există suficientă determinare pentru "eradicarea activităţii samsarilor, a vânătorilor de subvenţii şi a pieţei negre", care afectează fermierii corecţi. "Astfel, orice subvenţie, orice formă de sprijin devine ineficientă", a arătat el.