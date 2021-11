Înalta Curte îl caută pe Adrian Năstase la cazier. Când a fost programat procesul de reabilitare al fostului prim-ministru FOTO

Fostul prim-ministru Adrian Năstase a avut termen marți, 23 noiembrie, în procesul de reabilitare.

Procesul de reabilitare a fostului premier Adrian Năstase s-a amânat pentru data de 25 noiembrie, termen până la care la dosar trebuie să ajungă fișa de cazier judiciar a acestuia.

Înalta Curte nu s-a mulțumit cu certificatul de cazier judiciar pe care l-a depus Adrian Năstase, iar judecătorii vor să vadă dacă acesta este sau nu urmărit penal în alte dosare.

Avocatul lui Adrian Năstase, Ion Cazacu, a explicat că nu are cunoștință ca fostul premier să aibă calitatea de inculpate în alt dosar și a dat detalii despre ce s-a întâmplat în ședința de judecată, care a avut loc cu ușile închise.

„Orice cerere de reabilitare judecătorească are drept consecință ștergerea tuturor decăderilor și a consecințelor care rezultă dintr-o decizie judecătorească, pentru că pedeapsa este considerată ca executată, după trecerea unui interval de timp prevăzut de lege.

Este dreptul oricărei persoane, oricine ar fi ea, să își obțină reabilitarea. Reabilitarea va însemna că aceste decăderi și interdicții au încetat, iar fișa lui de cazier judiciar va apărea curată”, a explicat Ion Cazacu, avocatul fostului premier.

Întrebat dacă după reabilitare Adrian Năstase va putea candida, avocatul a răspuns: „Sigur că da, ca oricare cetățean care a reintrat în toate drepturile. Eu am avut aceste discuții cu domnul Năstase (…) n-are nicio intenție, dar el vrea să se simtă ca un om în drepturi, după expirarea interdicțiilor, după executarea pedepsei. Cred că este un lucru pe care orice cetățean îl poate face în acord cu legea. Și pentru că tot a fost o discuție în raport cu ședința secretă, aceasta nu este dispusă la cererea cuiva, ci asta scrie în lege. În Codul de procedură se spune că asemenea ședințe sunt în cameră de consiliu”.

Procesul a fost amânat pentru data de 25 noiembrie, dată până la care ladosar trebuie să ajungă fișa de cazier judiciar a lui Adrian Năstase, din dispoziția instanței.

„Motivul amânării a fost unul formal, în sensul în care noi am prezentat un certificat de cazier judiciar care se eliberează în mod normal de toate instituțiile abilitate oricărui cetățean. În schimb, există în reglementarea cazierului judiciar și fișa cazierului judiciar în care se menționează dacă s-au mai pus în mișcare acțiuni penale sau există în cercetare alte dosare. Atenție, vorbim de punerea în mișcare a acțiunii penale, nu de deschiderea unei investigații. O asemenea situație nu există, pentru că, așa cum am arătat instanței, dacă ar fi existat atunci procurorul ar fi trebuit să ne aducă la cunoștință calitatea de inculpat. Nu s-a întîmplat așa ceva. Fără îndoială, instanța a procedat corect, arătând că trebuie obținută această fișă de cazier judiciar”, a mai explicat avocatul.

Periplul prin pușcării al deținutului N0049

Adrian Năstase – fost premier și fost lider PSD – cere judecătorilor de la Înalta Curte, marți, 23 noiembrie, să îl reabiliteze pe cale judecătorească. Fostul lider social democrat a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare în 2012, în Dosarul „Trofeul Calității”, și la 4 ani cu executare în 2014 în Dosarul „Zambaccian”. Pedpsele au fost contopite, iar Adrian Năstase a fost timis la pușcărie pentru 5 ani.

Adrian Năstase a intrat la pușcărie la începutul anului 2014, după o tentativă de suicide în urma căreia a fost spitalizat. Năstase și-a tras un glonț în zona gâtului în momentul în care polițiștii au venit să îl ridice de acasă și să-l ducă la închisoare.

Năstase a fost condamnat definitiv, pe 6 ianuarie 2014, de instanţa supremă, la 4 ani de închisoare cu executare pentru şantaj şi luare de mită, iar soţia sa, Dana, a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare, în dosarul Zambaccian.

Pedeapsa lui Năstase era compusă din:

4 ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată

3 ani de închisoare pentru şantaj.

În 5 mai 2010, Direcţia Naţională Anticorupţie i-a trimis în judecată pe Adrian Năstase, Dana Năstase şi Irina Paula Jianu, pentru fapte de corupţie.Adrian Năstase a fost acuzat în acest caz că, în perioada 2002 - 2004, în calitate de premier, ar fi primit, în mod direct şi prin intermediul soţiei sale, Dana Năstase, foloase necuvenite în valoare de aproximativ 630.000 de euro la cursul de schimb 2002/2004.

Aceste foloase constau în contravaloarea unor bunuri importate din China şi cheltuielile aferente acestor importuri, precum şi contravalorea unor lucrări efectuate la imobilele lui Năstase din localitatea Cornu şi din Bucureşti.

În 20 iunie 2012, Adrian Năstase a fost condamnat definitiv, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la 2 ani de închisoare cu executare în dosarul „Trofeul calităţii”, în care a fost acuzat în legătură cu strângerea de fonduri pentru campania electorală din 2004, când a candidat pentru Preşedinţie din partea PSD. Atunci a și primit numărul matricol de penitenciar „N0049”.

După doar 1 an de pușcărie, Adrian Năstase a fost liberat condiționat.

Pe 18 marie 2013, fostul șef al PSD a ieșit pe poarta Penitenciarului Jilava, după executarea fracției de pedeapsă la care a fost condamnat în Dosarul „Trofeul Calității”. Nici nu bănuia că va reveni în închisoare anul următor, pentru Dosarul „Zambaccian”.

La procesul de liberare condiționată, Adrian Năstase le-a amintit judecătrorilor că Guvernul condus de el şi-a asumat în Parlament răspunderea pentru pachetul de legi anticorupţie (n.r. -practic, înființarea DNA, numită inițial PNA) astfel încât a discuta despre poziţia lui faţă de Justiţie este „o formulă incorectă”.

„Teoria mea în drept internaţional se bazează pe o abordare axiologică. Am depus câteva texte scrise despre reforma în Justiţie. Ceea ce am criticat eu despre justiţie au fost proceduri, dar nu am pus semnul egal între ce s-a întâmplat în dosarul meu şi întreaga justiţie. Despre programele din penitenciar, probabil în opinia DNA ar fi trebuit să am un program legat de finanţarea campaniilor electorale (...) Unele argumente ale DNA sunt jenante. Nu există o reglementare privind restricţionarea dreptului la libera exprimare. Este o premieră când se invocă drept probă postările de pe blogul meu. Curtea Constituţională a decis în hotărârea privind referendumul din vară că preşedintele poate exprima opinii. Sunt de acord cu asta. DNA cere pentru mine pedeapsă cu închisoarea pentru că am exprimat opinii pe blog. Eu mereu am spus că sunt nevinovat”, a mai spus Adrian Năstase pe 18 martie 2013.