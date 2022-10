Nebunie în Giulești. Adrian Mutu face anunțul momentului legat de derby-ul cu Farul Constanța

Antrenorul formaţiei FC Rapid Bucureşti, Adrian Mutu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că partida cu Farul Constanţa, de vineri, este un derby al momentului şi că echipa sa va încerca să micşoreze diferenţa de puncte faţă de liderul clasamentului Superligii de fotbal.

"Eu cred că nivelul de dificultate al acestui meci nu mai poate fi pus în discuţie. Ne aşteaptă un meci cu echipa de pe primul loc, un meci complicat. De aceea suntem extrem de motivaţi şi dornici să jucăm acest meci.

Abia aşteptam să vină vineri şi să jucăm. Încercăm să demonstrăm că suntem o echipă bună la fiecare meci, următoarele meciuri cu echipele cele mai bune ne vor da nişte răspunsuri, pentru a putea pregăti echipa pentru obiectivul nostru. Acest meci cu Farul este unul extrem de important, pentru că vrem să vedem unde suntem, vrem să rămânem acolo sus şi să micşorăm distanţa dintre noi şi ei, care este acum de cinci puncte. Ei sunt campionii de toamnă'', a spus Mutu.

''Sunt meciuri pe care eu sincer le aştept, de aceea m-am apucat de antrenorat, sunt meciuri tari şi pentru public, sunt plăcute şi spectaculoase. E un derby al prezentului, chiar dacă rivalitatea dintre Rapid şi Farul nu se compară cu rivalitatea dintre alte echipe. În momentul ăsta suntem echipele de pe primele două locuri, chiar dacă CFR are două jocuri mai puţin şi e greu să crezi că nu va aduna puncte.

Vrem să scurtăm distanţa dintre noi şi ei şi îi va aştepta un meci foarte dificil pe Giuleşti. Va fi sold-out, toţi suporterii noştri aşteaptă un meci solid din partea noastră. Ei probabil că vor încerca să controleze jocul, aşa cum fac tot timpul, dar noi suntem Rapid şi îi aşteptăm să vedem dacă pot", a mai declarat Adrian Mutu.

Despre "duelul" cu Gheorghe Hagi, Mutu a spus că doar el va avea parte de presiune, având în vedere că antrenorul Farului este şi patronul echipei.

"E un duel pe care l-am avut şi ca fotbalist atunci când activam amândoi. Hagi face o treabă foarte bună de mulţi ani la Farul, a câştigat şi trofee, a format o grămadă de jucători, deci este un antrenor foarte bun. Dar cred că are un avantaj faţă de noi, ceilalţi, are un confort, pentru că este şi antrenor şi patron şi nu are presiune. Aşa că presiune am doar eu şi voi încerca să îi fac faţă. Asta nu ne va împiedica să încercăm să câştigăm acest meci. Vom fi foarte motivaţi, le transmitem şi un mesaj, să vedem care pe care. Eu încerc să mi fac treaba cât mai bine, vrem să dovedim că suntem şi noi capabili să facem lucruri bune. Venim cu rivalitatea aceasta pe care am avut-o ca jucători, întotdeauna îţi doreşti să te măsori cu cel mai bun, aşa se întâmplă şi acum. Deşi oboseala îşi va spune cuvântul sper să facem un meci spectaculos", a afirmat Mutu.

Tehnicianul echipei giuleştene consideră că Denis Alibec nu este singurul care poate crea probleme din echipa adversă: "Alibec a fost într-o discuţie cu preşedintele nostru, nu a făcut parte din planurile noastre. Acum şi-a recâştigat forma, e un jucător pe care Hagi l-a resuscitat. Nu cred că el este ameninţarea principală, ci Farul ca echipă. Noi căutăm răspunsuri pentru noi să vedem la ce nivel suntem, iar vineri vom avea unul dintre ele".

Atacantul Jakub Vojtus se aşteaptă la o atmosferă extraordinară pe stadionul Giuleşti.

"Ne aşteaptă un meci frumos pentru toţi suporterii, pe stadionul nostru unde atmosfera este extraordinară. Vor fi două echipe într-o formă bună, cred că va fi un meci cu un nivel mai ridicat decât celelalte din liga întâi. Mă bucur că am marcat ieri (cu CSC Dumbrăviţa, în Cupa României, n. red.), a fost o motivaţie bună pentru mine. Suntem acolo sus, păcat că am pierdut câteva puncte în ultima vreme", a afirmat slovacul.

Rapid va întâlni echipa Farul Constanţa, vineri, de la ora 20:30, pe stadionul Rapid-Giuleşti, într-o partidă din cadrul etapei a 15-a, ultima a turului Superligii.

În acest moment, Farul Constanţa ocupă primul loc în clasamentul Superligii, cu 33 de puncte, urmată de Rapid (28 de puncte) şi CFR Cluj (25 de puncte), aceasta cu două jocuri mai puţin disputate.