Cum a fost Mutu “pedepsit” de brazilianul Ronaldo pentru că avea o mașină prea modestă când a ajuns la Inter Milano

Adrian Mutu a fost transferat de Inter Milano în 2000, după un an petrecut la Dinamo. A fost prima experiență în străinătate pentru fostul atacant român.

În podcastul lui Codin Maticiuc, Adrian Mutu a vorbit despre perioada de la Inter Milano, echipă la care a stat șase luni.

“La Inter m-am simțit bine șase luni, avem oameni în vestiare ca Ronaldo, Vieri, Baggio, Zanetti, Laurent Blanc, Peruzzi, Panucci, Zamorano, Recoba. Nume foarte mari. Aveam postere cu ei, în urmă cu un an și ceva eram la Pitești și îi admiram.

După ce au trecut șase luni la Inter, am zis că e timpul să joc. Nu eram la nivelul ca să-i scot din echipă pe Baggio sau pe Vieri și trebuia să încep să îmi fac parcursul meu. La Inter trebuia să accept că sunt jucători mai buni ca mine”.

Mutu a povestit și cum a fost primit de brazilianul Ronaldo.

“Când am venit cu Alfa Romeo la Inter, m-am dus să las mașina în parcare. A ieșit Ronaldo și m-a întrebat cu ce mașină am venit. Cu Alfa Romeo, i-am răspuns, asta mi-a dat-o clubul. Nu, nu, aici e parcarea 1, doar Ferrari și Lamborghini, du-te în parcarea 3, mi-a zis el. M-am dus în parcarea 3, am venit înapoi vreo cinci minute pe jos până la vestiare.

Mă mai întâlneam pe autostrada cu ei, eu cu Afla Romeo, pâr-pâr, ei treceau, opreau, îmi făceau cu mâna”, a spus Mutu.

Dar fotbalistul român nu s-a supărat. “E o mentalitate de campion, când mergi la Inter nu mergi cu Alfa Romeo, mergi cu Ferrari, cu Lamborghini, mergi cu mașini tari, te îmbraci bine, pentru că ești la Inter”, consideră fostul atacant.