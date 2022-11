Ce spune Adrian Mutu despre perioada slabă pe care o traversează echipa Rapid

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid Bucureşti, Adrian Mutu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că e normal ca el şi jucătorii "să se clatine" după înfrângerile cu FCSB în Superligă şi Farul în Cupa României, dar a subliniat că forţa grupului trebuie să îşi spună cuvântul în partida cu Universitatea Craiova de sâmbătă.

"Ne aşteaptă un meci extrem de complicat împotriva unei echipe care vine după o serie de victorii în campionat. Va fi un meci care pe care, o luptă. Noi venim după înfrângerea în derby şi vrem să ne revanşăm în faţa propriilor suporteri, Vrem să rămânem acolo, între primele locuri. Mergem înainte, suntem pe locul 2 în clasament şi urmează un meci cu echipa de pe locul 3. Suntem în continuare o forţă şi intrăm mâine pe teren cu gândul doar la victorie. Acum am pierdut o bătălie, dar războiul e încă deschis pentru că mai sunt multe etape. Normal că ne clătinăm după aceste patru zile, după aceste înfrângeri, normal că nimănui nu-i convine, dar forţa noastră trebuie să-şi spună cuvântul", a spus tehnicianul.

"Ne afectează orice înfrângere, nu neapărat că am pierdut acum în ultimele două meciuri. Nu pot să neg că după derby am fost afectaţi. Nu am reuşit să digerăm prea bine acea înfrângere, pentru că eram într-un moment bun al nostru. Dar nu facem un capăt de ţară din acest lucru. De aceea le-am spus băieţilor să fie calm şi echilibraţi. Transmit şi suporterilor, tuturor, un îndemn la echilibru. Pentru că aşa cum nu am făcut nuntă după victoria cu CFR Cluj, nici acum nu o să facem înmormântare după acest derby, chiar dacă ştim importanţa acestui meci pentru publicul nostru. Campionatul e încă lung, avem multe meciuri de jucat", a adăugat el.

Mutu speră să câştige duelul tactic cu fostul său coleg, Mirel Rădoi, acum antrenor al Universităţii Craiova. "Vom încerca să ne surprindem unul pe celălalt. Mă cunosc bine cu Mirel, va fi un duel şi pe bancă, normal. Eu sper să facem o propagandă bună fotbalului spectaculos, iar noi să câştigăm la sfârşit", a precizat antrenorul formaţiei giuleştene.

Pentru partida de sâmbătă, Adrian Mutu nu va putea conta pe cinci jucători: "În afară de Morais, care e suspendat, ca absenţi îi mai avem pe Papeau, Costache, Emmers şi Crepulja, toţi accidentaţi. Deci mă confrunt cu o problemă importantă de lot, sunt cinci jucători care puteau fi titulari.

Deci din punctul ăsta de vedere nu stăm prea bine. Dar mai importantă este dorinţa noastră de a câştiga acest meci şi de a arăta suporterilor că oricine e pregătit să joace la Rapid. Iar cei ce intră au o mare responsabilitate, trebuie să arate că merită să joace la un club mare şi important cum e Rapid".

Antrenorul a menţionat că toţi jucătorii sunt acum evaluaţi, urmând să rămână în lot doar cei care merită.

"Ca să construieşti ceva sănătos ai nevoie şi de astfel de lecţii. Noi ne dorim să construim o echipă puternică, atât până în iarnă, cât şi până la finalul sezonului, pentru fiecare jucător e un test, o evaluare. Cine merită, rămâne la Rapid şi joacă sub presiune, cine nu, asta e. În orice echipă sunt jucători care poate nu fac faţă presiune, nu numai la noi. Doar că ei au nevoie de timp să se adapteze la un public aşa cum avem noi aici. Nimeni nu s-a născut învăţat cum să gestioneze presiunea, toţi am învăţat pe propria piele", a mai spus Adrian Mutu.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte formaţia Universitatea Craiova, sâmbătă, de la ora 20:30, pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 18-a a Superligii.