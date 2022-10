Adrian Mutu, fericit după victoria cu Hermannstadt. Ce spune antrenorul despre viitorul echipei giuleștene

Adrian Mutu, antrenorul echipei Rapid, este mulţumit după victoria obţinută vineri seara cu Hermannstadt, dar antrenorul sibienilor, Marius Măldărăşanu, crede că echipa sa merita un punct.

”Sunt meciuri şi meciuri, terenul de azi a fost greu şi a trebuit să facem un joc de luptă. Chiar dacă am avut aşa, puţine emoţii, ştiam că o să vină golul pentru că am dominat, iar Hermannstadt a jucat pe contraatac.

Noi suntem pe o traiectorie bună, mergem înainte, dar suntem şi precauţi, pentru că pot apărea surprize în fotbal. De suporteri nu putem să ne plângem niciodată, au fost aproape de noi şi ne bucurăm că le-am putut oferi victoria”, a declarat Adrian Mutu.

”O partidă echilibrată, ei au avut o primă repriză mai bună. Am început foarte bine repriza a doua, dar pe un atac poziţional am pierdut mingea şi au dat gol. Cred că am căzut mental după acest gol. Până la urmă calitatea individuală a jucătorilor de la Rapid a făcut diferenţa. Nu am însă ce să le reproşez fotbaliştilor mei. Au făcut un joc bun.

Poate meritam un punct. Trecem printr-o perioadă grea, este a treia înfrângere consecutivă… Trebuie să ţinem capul sus şi să mergem mai departe”, a spus Marius Măldărăşanu, antrenorul echipei FC Hermannstadt.

Echipa Rapid Bucureşti a întrecut vineri, în deplasare, formaţia FC Hermannstadt, scor 2-0, într-un meci al etapei a 14-a din Superligă. Sibienii se află la a treia înfrângere consecutivă.