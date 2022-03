Adrian Mutu, fericit după ce a bătut-o pe Dinamo. "Am avut un meci liniștit"

Antrenorul Rapidui, Adrian Mutu, şi-a lăudat jucătorii după meciul cu Dinamo, câştigat cu 3-1, şi a adăugat că echipa lui nu a avut probleme în derby.

"Am primit un gol copilăresc, la ce experienţă am pe linia de fund, dar sper să nu se mai repete. Cred că a fost un meci în care am dominat, mai ales în prima repriză, am făcut un meci foarte bun, băieţii au respectat ce le-am cerut, au avut reacţie după pierderea mingii, au avut o atitudine foarte bună şi s-a văzut asta în teren.

Cred că în prima repriză ei nu au avut niciun şut pe poartă, iar în repriza a doua, cu mutarea pe care a făcut-o Dusan, schimbând sistemul în 4-4-2, cu două vârfuri pe fundaşii noştri centrali, am preferat să nu mai jucăm cu posesie cum am făcut-o în prima repriză şi să jucăm mai direct.

Pană la urmă am avut un meci liniştit, nu am suferit prea mult, am condus meciul, am ştiut să gestionăm situaţiile şi a fost o victorie după 14 ani pentru Rapid.

Lucrez foarte mult ofensiv şi îmi place să le dau libertate jucătorilor atunci când se apropie la 20 de metri de poartă, unde practic treaba antrenorului se cam termină. De acolo intervine fantezia jucătorului, iar eu îi las liberi pentru că sunt jucători plini de talent şi să facă ceea ce gândesc, să se lase conduşi de instinct şi să se bucure de fotbal, pentru că asta e cel mai important.

Pe Bălan îl ştiu din 2018, pentru că l-am antrenat şi la Voluntari şi atunci executa şi îi spuneam că poate dă şi el un gol şi până la urmă a venit într-un derbi, într-un moment bun pentru el. În afară de gol, a luptat pentru echipă, a câştigat foarte multe dueluri, aeriene în special, s-a pus în slujba echipei, ceea ce este important. Eu nu critic jucătorii când greşesc, se întâmplă, e fotbal, pe mine mă interesează reacţia după aia, poziţia în teren în conceptul tactic pe care l-am pregătit la acest meci şi atitudinea lor. Eu sunt mulţumit în primul rând de jocul echipei şi de atitudinea băieţilor, îi felicit pe această cale, dar pentru mine rămâne totuşi un joc care, chiar dacă a fost contra lui Dianmo, de mâne îl voi uita, pentru că de mâine ne aşteaptă alte meciuri.

E o victorie importantă de moral şi Rapid a aşteptat această victorie 14 ani. Important e că suntem pe un drum bun şi sper că din ce în ce o să fie mai bine. O văd pe Dinamo capabilă să se salveze, pentru Dinamo fiecare meci e capital, cred că în această seară noi am fost mai pregătiţi mental pentru acest derbi decât ei şi s-a şi văzut şi în teren. Le-am spus jucătorilor să se bucure acum de această victorie şi mâine să se concentreze pentru următorul meci, pentru că nu trebuie să facem prea mare sărbătoare după această victorie, e important să avem continuitate în victorii", a declarat Mutu, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Formaţia FC Rapid a învins, duminică seară, la Mioveni, cu scorul de 3-1 (3-1), echipa Dinamo, într-un meci din prima etapă a play-out-ului Ligii 1.

Au marcat Ioniţă ‘3, Kait ‘8 şi Bălan ‘30 pentru învingători, respectiv Morar ’11 pentru Dinamo, echipă la care tocmai