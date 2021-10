Cum s-a produs despărțirea dintre FCU Craiova și Adrian Mutu. Antrenorul a dezvăluit totul

Tehnicianul Adrian Mutu a declarat, luni, la Digi Sport, că s-a despărţit de U Craiova 1948 în relaţii foarte bune şi că s-a simţit iubit şi respectat la acest club.

"Ştiam că va urma o discuţie între mine şi conducere. Aşa se întâmpla şi în Italia, când ziceau să stai liniştit că nu pleci, atunci erai cel mai neliniştit. M-a sunat domnul Mititelu, ne-am despărţit în relaţii foarte bune. Eu la Craiova am venit cu sufletul, am demonstrat tuturor că sunt profesionist şi fac totul cu pasiune. Am schimbat multe lucruri în bine, de la meniul echipei, la organizare. Aş fi vrut să-i ofer mai multă satisfacţie lui nea Adi, îmi pare rău.

Nu m-a demis meciul de aseară, cum nu m-a demis nici meciul cu FCSB, cred că meciurile cu Voluntari, Argeş, Mioveni au contat. Cred că meritam mai multe puncte, nu vorbesc de victorii în toate meciurile, dar meritam vreo 4-5 puncte în plus.

Îmi pare rău şi pentru suporteri, care m-au respectat. M-am simţit iubit şi respectat la acest club. Poate nu este ceva normal pentru unii, dar toată lumea a fost corectă cu mine. Pentru o nou-promovată, echipa este pe un drum bun", a spus Mutu.

Tehnicianul nu exclude posibilitatea de a reveni la clubul craiovean. "Când un antrenor nu îndeplineşte dorinţele patronatului, se întâmplă şi astfel de lucruri.

În toată această experienţă, este important pentru mine că şi despărţirea de club s-a întâmplat cum trebuie. Nu ţin de scaun, nu fac antrenorat pentru bani. Lucrurile s-au închis în 5 minute, ne-am urat baftă unii altora. Nu se ştie niciodată, dacă pe viitor aş avea o nouă oportunitate, poate m-aş întoarce", a adăugat Mutu.

Adrian Mutu s-a despărţit astăzi de U Craiova 1948, echipă la conducerea căreia se afla de la sfârşitul lunii mai.