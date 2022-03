Câți bani va câștiga Mutu la Rapid. Pancu: "Mă simt ca și cum mi-a murit un părinte"

Adrian Mutu este noul antrenor al Rapidului.

Fostul fotbalist a fost alesul giuleștenilor după demisia lui Mihai Iosif.

Mutu îi va avea secunzi pe Bogdan Pătrașcu și Edi Stăncioiu și va câștiga 10 000 euro lunar.

Rapidist convins, Daniel Pancu s-a arătat dezamăgit de numirea noului tehnician din Giulești.

"Am renunțat la o mulțime de lucruri pentru Rapid (financiar, profesional, familial), am fost gata sa mor (la propriu) pe teren pentru Rapid, am promovat mereu Rapidismul in modul in care îl vedeam eu (CURAT). Decizia luată astăzi e total împotriva principiilor Rapidului (așa cum îl văd eu).

Nu ma regăsesc și nu ma identific cu Rapidul acesta. Noul stadion trebuia inaugurat cu unul din familia RAPID (nu am nimic împotriva lui Mutu, dimpotrivă). Astăzi ma simt ca și cum mi-a murit un părinte și îmi adresez tot mai des întrebarea: OARE a MERITAT???", a scris Pancu pe Facebook.