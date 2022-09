Ce a spus Adrian Mutu după egalul României din Finlanda

Fostul internaţional Adrian Mutu a afirmat, vineri seară, că per ansamablu meciul României cu Finlanda a fost unul bun, însă el a precizat că tricolorii au intrat timoraţi, ceea ce reprezintă o problemă.

“O impresie mai bună decât în ultimele meciuri ale naţionalei. În seara asta cred că meritam victoria, am avut mai multe ocazii. Puteam şi să pierdem pe final. Dar per ansamblu cred că am făcut un meci bun. Am intrat timoraţi şi asta e şi o problemă a noastră. Această victorie era foarte importantă.

Este foarte greu, din ce în ce mai greu. Nu reuşim să ne impunem împotriva unor astfel de naţionale… din păcate viitorul nu sună prea bine şi ne va fi tot mai greu să obţinem o calificare la un turneu final. Poate puteam risca mai mult pe final”, a spus Mutu la Antena 1, potrivit as.ro.

El a precizat că selecţionerul Edward Iordănescu nu trece printr-un moment bun, cu siguranţă. “E un moment delicat. Nici nu cred că e învăţat cu astfel de momente. E important şi ce vrea FRF, să tot schimbăm antrenorii pe bandă rulantă nu cred că este benefic. Jucătorii sunt aceiaşi. Poate trebuie să îi dăm încredere lui Edi, dar depinde ce motivaţie are şi el. Cu siguranţă nu e un moment plăcut. Cred că FRF nu este fericită cu astfel de rezultate, presiunea este foarte mare, dar trebuie să construim şi să avem răbdare”, a adăugat Mutu.

Reprezentativa României a remizat, vineri seară, în deplasare, scor 1-1, cu selecţionata Finlandei, în penultima etapă a grupelor Ligii Naţiunilor. În celălalt meci din grupă, Bosnia şi Herţegovina a învins cu 1-0 Muntenegru. Echipa României ocupă în continuare ultimul loc în clasamentul grupei.