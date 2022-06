Care a fost cel mai frumos moment din cariera de fotbalist a lui Adrian Mutu

Fostul internaţional Adrian Mutu a declarat duminică, la Cluj, că cea mai mare bucurie a sa ca fotbalist a fost atunci când a îmbrăcat pentru prima dată tricoul naţionalei, iar cele mai triste amintiri au fost când România a ratat calificarea la Campionatul Mondial, într-un meci cu Danemarca, dar şi când echipa sa de club, Fiorentina, a ratat calificarea în finala Europa League.

"Sunt multe momente plăcute, dar cel mai important pentru mine, ca jucător, a fost atunci când am debutat pentru echipa naţională şi am îmbrăcat pentru prima oară tricoul echipei naţionalei. Iar mai neplăcute sunt mai multe, sunt diferite înfrângeri de care am avut parte. Una, două care au lăsat semn a fost pierderea meciului cu Danemarca, dacă vă mai aduceţi aminte, pierderea calificării, de fapt, şi atunci când am pierdut la 11 metri, contra lui Glasgow, dacă nu mă înşel, în semifinalele Europa League, când eram la Fiorentina.

Au fost două înfrângeri care m-au durut foarte tare; erau două oportunităţi, una de a juca la Mondiale, iar cealaltă, de a juca o finală de Europa League", a declarat Adrian Mutu, într-o conferinţă de presă susţinută alături de Gheorghe Hagi, de fostul său antrenor, Cesare Prandelli şi de fostul său coechipier, Fabio Cannavaro.

El le-a mulţumit fanilor şi celor care participă la meciul său de retragere.

"Mă bucur că au venit foştii mei colegi de la echipa naţională, dar şi prietenii şi foştii mei colegi din străinătate şi bineînţeles nu putea să lipsească Gheorghe Hagi, idolul copilăriei mele", a mai spus Adrian Mutu.

Gheorghe Hagi a declarat, în aceeaşi conferinţă de presă, că Adrian Mutu a fost unul dintre marii jucători ai României.

"Mă bucur să fiu aici la sărbătoarea lui Adi, la meciul său de retragere. Un jucător fantastic, un jucător excelent, o mare personalitae, un număr 10 care a făcut diferenţa în teren, un jucător care a jucat pentru echipa României, care a dat totul şi care a avut succese, pentru că fotbalul înseamnă succes, fotbalul înseamnă performanţă. (...) E unul dintre jucătorii mari ai României şi pentru asta, felicitările mele, respectul meu total", a spus Gheorghe Hagi.

La Cluj-Napoca are loc, în perioada 9-12 iunie, cea de-a treia ediţie Sports Festival, în cadrul căreia este programat, duminică seară, meciul de retragere al lui Adrian Mutu. Vineri a avut loc meciul de retragere al jucătorului de tenis Horia Tecău, eveniment la care a participat şi Simona Halep, iar Patrick Mouratoglou, actualul antrenor al Simonei Halep, a susţinut un masterclass.