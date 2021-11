Cum a căzut Adrian Mutu pradă consumului de cocaină la Londra

Adrian Mutu a trecut prin momente grele la Londra, în perioada când evolua pentru Chelsea.

Atunci, fostul fotbalist român fost suspendat după ce a fost prins dopat cu cocaină, iar clubul englez l-a dat afară.

Acum, Mutu recunoște greșeala pe care a făcut-o în Anglia.

Antrenorul are și un sfat pentru tinerii fotbaliști.



"Londra e un oraș periculos pentru un tânăr, te pierzi dacă nu ești educat. Aveam 23 de ani și eram recent divorțat. Nu treceam printr-o perioadă extraordinară pe plan emoțional.

Aveam un salariu de 4 milioane de dolari, așa că începi să-ți iei zborul, să nu rămâi cu picioarele pe pământ. Eu nu am fost pregătit și educat pentru succes. Faima și banii m-au luat prin surprindere. Nu aveam pe nimeni lângă mine, să mă ajute să gestionez totul. Inevitabil, a venit căderea, am suferit foarte tare. Noi ar trebui să-i educăm pe copii cum să fie, cum să gestioneze succesul. Ar trebui ca educația să fie mult mai complexă. Eu nu am fost pregătit și m-au luat prin surprindere faima, banii, tot.

Celor tineri le spun să nu facă ce am făcut eu, ci să învețe din ce am făcut eu. Nu oricine se ridică și reușește să aibă succes din nou", a spus Adrian Mutu la poadcast-ul lui Cătălin Măruță.