Adrian Mutu, nervos după ce a pierdut derby-ul cu FCSB: "Sunt niște găinării"

Antrenorul formaţiei Rapid, Adrian Mutu, a declarat, după înfrângerea cu 3-1 suferită în partida cu FCSB, în etapa a 17-a a Ligii I, că echipa sa este "mai puternică decât un scor" şi că va trece peste acest eşec.

"A fost o seară ciudată, pentru că eu cred că ne-am bătut singuri. Mai ales în prima repriză, când am făcut cadou două goluri FCSB-ului. După aceea a fost greu să revenim, în prima repriză, pentru că băieţii acuzau acele greşeli colective pe care le-am făcut, dar, per ansamblu, în repriza a doua a fost un meci echilibrat. Am încercat să întoarcem rezultatul, chiar şi în 10 oameni. În repriza a doua şi în 10 oameni cred că aţi văzut un plus pe faza de atac. Nu ne-a reuşit în seara asta, ne recunoaştem învinşi, suntem o echipă mai puternică decât un scor, mergem înainte, umili, aşa cum am făcut-o tot timpul şi învăţăm din greşeli", a declarat Mutu în conferinţa de presă de la finalul meciului.

Tehnicianul speră ca greşelile făcute în derby-ul cu FCSB să fie luate ca nişte lecţii de jucătorii săi, astfel încât să nu le mai repete.

"Eu cred că aceşti băieţi au avut un parcurs foarte bun, tot ei sunt cei care au adus aceste puncte pe care Rapid le are în momentul de faţă, dar se întâmplă să ai câte o repriză nasoală într-un campionat, sau un meci, sau mai multe. Important este să te păstrezi pe drumul care te duce spre obiectiv.

Ei ştiu foarte bine unde au greşit, eu voi fi tot timpul lângă ei pentru a-i ajuta, pentru a-i face mai buni ca jucători. Campionatul este lung, eu aştept nişte răspunsuri din partea băieţilor, nu neapărat pentru obiective pe scurtă durată, pentru că vreau să formăm din Rapid o echipă competitivă, care să poată să joace tot timpul ca favorită. Ăsta este ţelul nostru şi este normal pentru a reuşi acest lucru să trecem şi prin momente mai puţin bune. Aceste greşeli vreau să devină nişte lecţii pentru noi şi să nu le repetăm", a completat antrenorul echipei giuleştene.

El consideră că parcursul bun al echipei sale a transformat-o în favorită în partida cu FCSB: "Parcursul de până acum a făcut ca în seara asta să fim echipa favorită, dar un derby este un derby. FCSB s-a ridicat la nivelul meciului, a jucat bine, a şi profitat de greşelile noastre. Nu pot spune că a fost cel mai slab meci al nostru din acest campionat, au fost greşeli mari în prima repriză, au fost două greşeli care ne-au costat în această seară".

Adrian Mutu a criticat decizia conducerii FCSB de a stabili sectorul galeriei echipei Rapid la inelul 3 al Arenei Naţionale, pentru a fi dezavantajaţi.

"Astea sunt lucruri care nu îmi plac, pe teren a fost un spectacol, echipele au muncit, au luptat. Am încercat să creăm un spectacol pentru suporterii noştri, dar să pui suporterii noştri la nivelul 3, unii într-o parte şi alţii într-o parte mi se par nişte glumiţe aiurea. Normal trebuiau să stea în spatele porţii.

Sunt nişte găinării despre care nu are sens să vorbim, doar la noi le vedem, doar la noi se întâmplă asta", a mai spus Mutu.

Echipa de fotbal FCSB a învins cu scorul de 3-1 (2-0) formaţia FC Rapid, duminică seara, într-o partidă disputată pe Arena Naţională din Capitală în cadrul etapei a 17-a a Superligii.