Cum s-a autoincriminat Adrian Mladin, edilul cu fosta soție și doi nași, toți denunțători DNA

Adrian Mladin (fostul primar al comunei Jilava) a reușit, luni, 2 mai, preformanța de a se autoincrimina în declarația de inculpat pe care a dat-o în fața magistraților Curții de Apel București, uitând că tot ce declară poate fi folosit și împotriva lui.

Fostul edil era prea supărat că atât fosta soție, cât și ambii lui nași – și cel de cununie, și cel de botez – l-au „turnat” la DNA pentru fraude cu terenuri.

Pe scurt, Adrian Mladin a început prin a spune că făcea afaceri cu terenuri pe vremea când era primar, desemnându-l pe Ovidiu Szasz să cumpere și să vândă în numele lui și a sfârșit prin a recunoaște că tot acest intermediar era și cel care deținea „toată arhiva primăriei pe fond funciar”.

Adrian Mladin a fost audiat în calitate de inculpat, pe final de proces, în cauza în care DNA l-a trimis în judecată pentru „para-îndărături” de 2 milioane de euro luate de la Ovidiu Szasz din tranzacțiile cu terenurile din comuna Jilava.

Primarul „turnat” de fosta soție și de cei doi nași

Din ampla declaraţie a lui Adrian Mladin rezultă că, pe vremea când acesta era primar, Ovidiu Szasz se ocupa de două lucruri pe care procurorii DNA nu le-au văzut cu ochi buni: pe de-o parte firma lui făcea lucrări de cadastru pentru Primăria Jilava, iar pe de altă parte vindea și cumpăra terenuri pentru edil.

O recunoaște chiar Adrian Mladin, dar spune că acum i se pare imoral, nu ilegal, totul sub privirile aspre ale judecătoarelor din apel:

„Până să fim arestați împreună în 2011 într-un dosar, ne aflam că frații (n.r. – cu Ovidiu Szasz), vorbeam cu el lucruri pe care nu le vorbeam cu fratele meu. Aveam o relație de business corectă chiar și pe vremea în care eu eram primar, că nu intra în atribuțiile mele. El lua terenuri cu banii mei și le vindea pe numele lui, apoi împărțeam profitul. Arăt că după atâția ani nu mi se mai pare chiar moral, dar nu era nimic ilegal. Am acceptat să primesc bani în cont tocmai pentru că aveam o relație la vedere cu Ovidiu Szasz. Nu aveam nimic de ascuns. Am acceptă aceste lucruri tocmai pentru că m-am gândit că nu e nicio problemă”, a declarat Adrian Mladin.

Una dintre judecătoare a vrut să afle cum de fostul edil are atâția nași, toți denunțători.

„Eu aveam o relație tensionată cu fostul naș de cununie, care și el mi-a făcut un denunț, iar eu am fost achitat. Și așa am ajuns la Szasz. Preotul a zis că dacă e cu dragoste, Dumnezeu nu se împotrivește. (...) Nu aș fi acceptat pentru nimic în lume ca el să îmi boteze singurul copil, să îl țină în brațe, iar în acest timp să existe o relație de dare și luare de mită între noi. Venea zilnic la mine în familie, mânca la mine în familie. Vă mărturisesc că sunt un continuare consternat că am ajuns să fiu condamnat pe fond. Chiar și procurorul mi-a spus că Szasz nu prezintă credibilitate. Și totuși ceva s-a întâmplat și am luat 6 ani", a susținut Mladin.

Fostul edil susține că procurorii DNA l-au strâns cu ușa pe Ovidiu Szasz să îl denunțe, iar în plus acesta mai avea și niște probleme cu banii. Mai grav, i-au urmat exemplul alți doi apropiați: fosta soție și nașul de cununie.

„Avea nevoie de un țap ispășitor. Eu fiind în vârtejul ăsta cu dosar după dosar m-a ales pe mine. Și el și fostul meu naș de cununie - Diaconescu Nicolae - si fosta soție, care au vrut bani. Societățile lui Ovidiu Szasz erau mandatate să reprezinte interesele Primăriei pentru tot ce însemna măsurători cadastrale, fond funciar, ridicare și depunere de documente. În baza acestor contracte el avea în calculatoare toată baza de date a Primăriei pe fond funciar: planuri cadastrale, planuri parcelare, titluri de proprietate, tot ce ținea de la cerere până la emiterea titlului de proprietate. Chiar și Ovidiu Szasz recunoaște această relație dintre noi, până să intervină probleme penale și interesele lui financiare. Nimic din ceea ce susține Ovidiu Szasz nu este adevărat”, a susținut Adrian Mladin.

Mladin, dat pe mâna DNA și de fostul contracandidat la alegeri

Până aici, Adrian Mladin s-a referit la relația cu unul dintre cei doi denunțători, apoi a trecut la celălalt.

„În legătură cu Drăgan Cristian arăt că în preajma sărbătorilor de iarnă a avut un deces în familie, i-a murit fratele de Covid. Într-un moment emoțional a simțit nevoia să îmi spună câteva lucruri. Mi-a zis că îi pare rău că s-a lăsat angrenat în această situație și că nu ar mai face-o din nou, că a fost doar o răzbunare a lui Ovidiu Szasz. Și-a exprimat părerea de rău cu privire la situația în care mă aflu. A spus că nu poate reveni asupra poziției sale, de teamă să nu fie acuzat, dar speră că o să se afle adevărul. În ceea ce privește cele 2-3 acuzații, precizez că nu sunt adevărate. Nu i-am pretins niciodată lui Drăgan Cristian absolut nimic. Am avut cu el o relație tensionată de-a lungul timpului, având în vedere că a fost și contracandidatul meu la cele 3 alegeri la locale - din 2008, 2012 și 2016 - alegeri pe care eu le-am câștigat. Sincer, nu știu ce să spun mai mult cu privire la Drăgan Cristian. Acuzațiile sunt total neadevărate. Când el spunea că a venit la mine la birou, eu nici nu eram în țară. Am încercat să dovedesc asta, eram în Italia”, a spus Adrian Mladin.

Fostul edil a trebuit să dea explicații și cu privire la un apartament pe care l-ar fi primit prin intermediari pe vremea când era în funcție.

Campanie electorală dură la Jilava: „Și eu i-am făcut plângeri, și el mie”

„Cu privire la apartamentul despre care se spune că i l-am pretins lui Cristian Drăgan prin intermediul lui Ovidiu Szasz arat că este neadevărat. În perioada respectivă, când acuzarea pretinde că am avut acele discuție, era la sfârșitul anului 2009, ne-am făcut reciproc niște plângeri pe la Politie. Erau alegerile pentru președinție. În campanie au fost niște discuții și am ajuns la Politie. Și eu i-am făcut lui, și el mie. În prezența politiei i-am cerut să spună dacă eu i-am pretins niște lucruri. Acesta a dat o declarație olografă în care a arătat că aceste aspecte nu s-au întâmplat, iar declarația se găsește la dosar. Apartamentul respectiv nici măcar nu se afla în posesia mea, este pe numele unei foste colaboratoare, care e avocat. Eu nu l-am folosit niciodată. Drăgan Cristian a fost și este o persoană extrem de vocală, se exteriorizează în funcție de interese. Timp de 10 ani pe pagina lui de Facebook m-a denigrat constant, însă niciodată nu a făcut referire la aceste acuzații care se regăsesc acum în denunț”, a mai declarat Adrian Mladin.

CV-ul lui Adrian Mladin, împărțit între primărie și pușcărie

Instanța judecă apelul la ultima condamnare a lui Adrian Mladin, cea de 6 ani de pușcărie pentru luare de mită, pronunțată în 17 august 2021 la Tribunalul București.

Mladin a mai fost trimis la închisoare în iulie 2016, tot pentru fapte de corupție, alături de Ovidiu Szasz, pe atunci considerat complicele său (5 ani de pușcărie).

Ex-primarul Adrian Mladin a fost trimis în judecată de DNA în 2017, el fiind acuzat de luare de mită, spălare de bani sub forma instigării şi fals intelectual sub forma participaţiei improprii, după ce a cerut peste 1 milion de euro de la doi oameni de afaceri care activau în domeniul construcţiilor.

Adrian Mladin a fost deferit justiției în mai multe dosare penale, având „la activ” o condamnare definitivă de 5 ani si 10 luni închisoare cu executare, într-un dosar privind retrocedarea ilegală a unor terenuri, dar a fost eliberat condiționat în anul 2018 din Penitenciarul Rahova.