Finul și nașul, față în față la judecată: Complicata relație a fostului primar șpăgar Adrian Mladin cu denunțătorul său

Adrian Mladin, fostul primar al comunei Jilava, s-a întâlnit luni, 10 ianuarie, față în față cu denunțătorii lui – Ovidiu Szasz și Cristian Drăgan, samsari de terenuri – care au relatat cum i-au mită de mai multe ori ca să-i lase să își vadă de afaceri. Numai că din audieri, care s-au desfășurat pe parcursul mai multor ore la Curtea de Apel București, s-au conturat o adevărată telenovelă: șpăgi cerute și date fățiș, cumetrii de ocazie, contracte cu statul și apoi denunțuri la DNA din partea tuturor.

Ultima condamnare a lui Adrian Mladin este una pe fond, 6 ani de pușcărie pentru luare de mită, pronunțată în 17 august 2021 la Tribunalul București. Mladin a mai fost trimis la închisoare în iulie 2016, tot pentru fapte de corupție, alături de Ovidiu Szasz, pe atunci considerat complicele său (5 ani de pușcărie).

În prezent, Ovidiu Szasz este denunțătorul lui Adrian Mladin, într-un dosar asemănător. De data asta, Szasz l-a „turnat” pe nașul său, adică pe fostul primar, că vreme de 2 ani i-ar fi cerut ceea de ce la domnitorii fanarioți românul a învățat că e numește „para-îndărăt”, respectiv cotă parte din fiecare tranzacție cu terenuri făcută în mandatul lui Mladin. Procurorii DNA susțin că sumele se ridică la 2 milioane de euro.

O precizare care se impune a fi făcută e că faptele pe care le-a denunțat Ovidiu Szasz - și care fac obiectul prezentului dosar - datează din 2008-2010.

Mai trebuie spus, din capul locului, că relația lui Adrian Mladin cu Ovidiu Szasz e complicată peste poate: nu numai că s-au denunțat reciproc la DNA, dar sunt și nași, și fini unul în raport cu celălalt.

Detaliile de rudenie i-au încurcat puțin pe magistrați, dar le-a explicat Ovidiu Szasz pe îndelete: el i-a botezat copilul lui Adrian Mladin, iar fostul primar l-a cununat religios, totul pentru bani.

„L-am chemat pe Dumnezeu ca martor între noi și am greșit. Am crezut că prin acest demers putem opri această relație dintre noi, care nu era firească. Mi-am dorit ca relația noastră să nu fie una în care el (Adrian Mladin – n.r.) cere bani și eu îi dau bani. Atunci am fost cununat religios de către domnul Mladin, apoi domnul Mladin mi-a cerut să îi botez copilul”, a spus Ovidiu Szasz în fața instanței.

Dar judecătorii l-au citat, ieri, pe Ovidiu Szasz, ca martor în dosarul de luare de mită al lui Adrian Mladin, astfel că l-au întrebat de ce l-a dat pe mâna procurorilor. Mladin, aflat în sală, ardea și el de nerăbdare: frunzărea dosarul și își trăgea avocatul de mâneca robei.

Judecătorii știau din dosar că Ovidiu Szasz poate vorbi până la 5 ore despre afacerile lui din Jilava, dar și despre nașul său, așa că le-au pus părților în vedere să pună întrebări și să dea răspunsuri în mod clar și la obiect.

Cum își cerea „partea” Adrian Mladin din fiecare tranzacție imobiliară

Astfel, procurorului de ședință al DNA i-a revenit misiunea de a-l „trage de limbă” pe Ovidiu Szasz în legătură cu șpăgile, iar avocatului lui Adrian Mladin, Alexandru Morărescu, să „moșească” adevărul cu privire la motivul pentru care acesta l-a „turnat” la DNA pe fostul edil.

Procurorul DNA: Ce știe despre relația dintre Mladin Adrian și Drăgan Cristian?

Denunțătorul Ovidiu Szasz: Drăgan Cristian era cunoscut ca unul dintre investitorii din Jilava și contracandidat (n.r. – din partea PMP) al domnului Mladin la Primăria Jilava. Știu că între aceștia au existat discuții cu privire la investițiile lui Drăgan pe teritoriul comunei Jilava. Stiu de la Drăgan că pentru derularea acelor investiții i-au fost solicitate de către domnul Mladin sume de bani și un imobil. Mladin mi l-a dat ca exemplu pe Drăgan, că a răspuns solicitărilor (n.r. – cererilor primarului de a-i da șpagă). Cu privire la imobil, Mladin mi-a cerut o persoană de la firma mea, ca interpus, anume pe Dincă Nicolae, care l-a vândut apoi unei persoane indicate de Mladin: avocatei Ramona Ghidovăț. Ea era avocat în cadrul Primăriei Jilava.

Procuror: Dar dumneavoastră vi s-au cerut bani de către Mladin Adrian?

Denunțător: Da. Mi-au fost solicitate, în diverse ocazii, sume de bani pe care le-am plătit, atât în numerar cât și prin ordine de plată.

Procuror: Ați dat acești bani dezinteresat?

Denunțător: Nu, ci constrâns de împrejurare, deoarece acești bani îmi asigurau desfășurarea activității pe teritoriul comunei Jilava.

Procuror: Ce presupunea desfășurarea acestei activități?

Denunțător: Aveam cumpărate cu ante-contract mai multe terenuri pe diverse tarlale și parcele, care se aflau în curs de avizare de către Comisia de fond funciar a comunei Jilava, al cărei președinte era primarul în funcție la acea vreme, Adrian Mladin. Era vorba de avizarea planului parcelar.

Procuror: A declarat anterior, la urmărirea penală, ca Mladin Adrian a creat o presiune instituțională asupra lui. Ce presupunea aceasta presiune?

Denunțător: În toate tranzacțiile pe care le desfășuram în vedere intabulării terenurilor pe numele meu aveam nevoie de la Consiliul Local Jilava de mai multe documente: extras de plan parcelar, certificat fiscal, adeverințe cu vecinii. Aceste documente le elibera Primăria, Comisia locală, al cărei președinte era Adrian Mladin.

Procuror: Dacă a fost mandat de Primăria Jilava să negocieze, vreodată, în numele primăriei cu alte instituții.

Denunțător: În numele Primăriei niciodată, pentru că nu aveam calitate. În schimb, societatea pe care o administram avea specialiști, solicitați prin contract de Primărie pentru măsurători sau planuri cadastrale. Era vorba de investiții care se desfășurau la nivelul comunei, de exemplu drumuri. Menționez că (angajații – n.r.) erau avizați ca fiind experți independenți.

Ovidiu Szasz, singurul afacerist abonat la contracte cu primăria „nașului” Mladin

A venit apoi rândul avocatului lui Adrian Mladin să-i pună întrebări lui Ovidiu Szasz.

Apărătorul fostului edil avea drept scop să arate că denunțătorul e, de fapt, un samsar de terenuri care a făcut tot ce i-a stat în putință să facă bani, mai ales că firma lui era singura care avea contracte în domeniul imobiliar cu Primăria. Mai exact, firma lui Ovidiu Szasz era cea care realiza măsurătorilor terenurilor, întocmea expertizele topografice, iar „nașul” de la Primărie dădea avizele.

Față de relatările ample venite în urma întrebărilor puse de către procuror, de data asta răspunsurile lui Ovidiu Szasz au devenit scurte și ambigue.

Avocat: Dacă între firma lui și Primărie s-a încheiat un contract.

Denunțător: Societatea mea a avut contract de colaborare cu primăria Jilava, dar strict pe lucrări ale Consiliului Local.

Avocat: Aveați obligația să întocmiți planuri parcelare, planuri cadastrale pentru terenuri din extravilanul comunei Jilava?

Denunțător: Noi făceam ridicări topografice, măsurători, cadastru pentru orice persoane, și pentru Primăria Jilava. Da, (n.r. – aveam obligația), dar strict pentru terenurile pe care Primăria le avea în proprietate. (…)

Avocat: Precizați momentul în care ar fi avut loc prima discuție între dvs. și inculpat în care v-a pretins prima sumă de bani.

Denunțător: La câteva zile după ce a fost validat în funcția de primar. A spus că din cauza mea și a contracandidatului (n.r. – Cristian Drăgan, celălalt denunțător) a pierdut mai multe sume de bani. Mi-a spus că în alegeri i-am produs o pagubă de 2 milioane de euro. O parte din bani i-au fost dați prin ordin de plată chiar a doua zi.

Judecător: Cât anume?

Denunțător: 200.000 euro din contul meu în contul Diaconescu Nicolae, care era șeful de campanie a lui Mladin Adrian. Numele și contul mi-au fost înmânate de domnul Mladin.

Avocat: Adrian Mladin a fost validat în octombrie și discuția a fost în august. Erați în relații foarte bune cu 2 magistrați și cu un avocat, care au fost condamnați, între timp, în urma denunțului lui Adrian Mladin. De ce nu ați sesizat vreme de atâția ani organele competente?

Judecător: Se respinge, nu judecăm martorul!

Avocat: Dacă între anii 2008-2011 a realizat 164 de tranzacții imobiliare pe raza comunei Jilava.

Denunțător: Dacă ar fi să le analizam pe fiecare în parte, așa o fi. Nu știu să răspund.

Avocat: În cazul acestor tranzacții, erau emise de Primărie același tip de documente ca acestea din prezenta cauză, adică certificat fiscal, etc.

Denunțător: Se fac cu același tip de documente.

Avocat: Punctual, poate identifica un singur act dintre toate din dosar care să nu semene cu celelte? În sensul că îți dau… ca să faci.

Denunțător: Jumătate din toate terenurile pe care nu le aveam intabulate pe numele meu reveneau pe numele lui Mladin. Ori să i le dau, ori să le vând și jumătatea din sumă să i-o dau lui.

Avocat: Dacă pentru eliberarea certificatelor fiscale i s-a cerut vreo sumă de bani.

Denunțător: Constrângerea mea era planul parcelar. Dar și certificat fiscal, pentru că oricând se putea ivi un litigiu, cum i s-a întâmplat lui Drăgan Cristian.

Avocat: Să explice! A fost de acord să dea o mită de 2 milioane de euro? Pentru ce?

Judecător: Respingem întrebarea, a răspuns.

Avocat: Există mai multe ordine de plată în care el (n.r.- Ovidiu Szasz) scrie pe virament „restituire împrumut”. Cum explica această mențiune olografă?

Denunțător: Îl întrebam pe domnul Mladin: ce scriu? Eu treceam la indicația lui „transfer bancar” sau „restituire împrumut”. Pentru cele în care scriam „restituire”, banca îmi cerea documente justificative, iar eu nu aveam ce să le arăt. Nu a existat niciodată vreun împrumut.

Avocat: Când a fost efectuat primul virament?

Denunțător: Pe 08.07.2008, în contul lui Diaconescu (n.r. – Nicolae Diaconescu, șeful de campanie electorală a lui Adrian Mladin). În contul lui Mladin în 2009.

Judecător: Pentru ce a fost primul?

Denunțător: Primul, la indicația domnului Mladin.

Avocat: Dar primul transfer în contul lui Mladin?

Denunțător: În 2009-2010, nu mai știu sigur.

Avocat: Care a fost valoarea aproximativă a veniturilor dvs. urmare a tranzacțiilor din 2008-2011?

Denunțător: Nu știu. Sunt plătitor de taxe (n.r. – iar informațiile ar fi la Fisc)

Avocat: Este adevărat că între anii 2007 și 2011 societatea dvs. a fost singura firmă care a efectuat măsurători, planuri cadastrale, planuri parcelare pentru Primăria Jilava prin specialiștii pe care îl avea?

Denunțător: Nu pot răspunde. Eu știu numai ce contracte aveam eu cu Primăria Jilava. Și nu numai, aveam și cu alte primarii.

Adrian Mladin, primarul condamnat, eliberat și din nou trimis în judecată

Fostul primar PNL din Jilava, Adrian Mladin, a fost condamnat la 6 ani de detenţie în primă instanţă, într-un nou dosar penal, pentru luare de mită.

„Constată că infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sentinţă sunt concurente între ele, precum şi cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sent. pen. nr. 166/28.03.2014 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. 2932/2/2012, rămasă definitivă prin dec. pen. nr. 300/14.07.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la pedeapsa principală de 5 ani şi 10 luni închisoare (…). Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 10 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală menţionată în paragraful anterior şi repune în individualitatea lor pedepsele componente de 5 ani închisoare şi 2 ani şi 10 luni închisoare. (…) Contopeşte pedepsele de 5 ani închisoare şi 2 ani şi 10 luni închisoare, astfel cum au fost descontopite, cu pedepsele de 6 ani şi 4 ani stabilite prin prezenta şi aplică inculpatului Mladin Adrian, cu aceleași date de identificare, pedeapsa cea mai grea de 6 (şase) ani închisoare, ce se va executa în regim de detenţie”, se arată în decizia Tribunalului București din data de 17 august 2021.

Un al doilea inculpat, Marian Constantin, om de afaceri, a primit pedeapsa de de 6 ani și 6 luni după gratii.

Ex-primarul Adrian Mladin a fost trimis în judecată de DNA în 2017, el fiind acuzat de luare de mită, spălare de bani sub forma instigării şi fals intelectual sub forma participaţiei improprii, după ce a cerut peste 1 milion de euro de la doi oameni de afaceri care activau în domeniul construcţiilor.

Adrian Mladin a fost trimis în judecată în mai multe dosare penale, având „la active” o condamnare definitivă de 5 ani si 10 luni închisoare cu executare, într-un dosar privind retrocedarea ilegală a unor terenuri, dar a fost eliberat condiționat în anul 2018.