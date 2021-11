Din pușcarie, Adrian Mititelu l-a a dat afară pe Flavius Stoican pentru că nu l-a ascultat în alcătuirea echipei. Antrenorul venise doar de o lună la Craiova

Flavius Stoican a fost dat afară de la FCU Craiova la o lună de când a fost instalat oficial.



Din pușcărie, acolo unde ispășeste o pedeapsă de cinci ani, Adrian Mititelu a dat ordinul ca antrenorul să fie demis pentru că nu i-au fost respectate sfaturile tactice.

Nemulțumit că Stoican nu-l ascultă, patronul echipei FCU Craiova le-a transmis subalternilor sa-l dea afară cât mai repede pe antrenor.

"Despărțirile sunt ceva normal. Noi, oamenii și societatea, le condimentăm cu dramatism. Am fost chemat să ajut, lucru pentru care îi mulțumesc domnului Mititelu.

Am venit și am muncit. Am vrut să construim din mers, dar deocamdată atât s-a putut. Eu atât am putut. Restul e istorie", a spus Flavius Stoican pentru gsp.

Stoican a avut 4 patru meciuri ca antrenor la FCU Craiova, 2 înfrângeri, o victorie și un egal.