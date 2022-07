Adrian Mititelu, petrecere de pomină, cu lăutari, după eliberarea din închisoare. Ce melodii s-au cântat VIDEO

Adrian Mititelu, patronul echipei FCU Craiova 1948, a fost eliberat, miercuri, din închisoare, ca urmare a hotărârii Curţii de Apel. La ieşire, el a declarat că a făcut închisoare nevinovat, iar ulterior a organizat o petrecere cu lăutari.

"Vă mulţumesc mult pentru prezenţă. Cum să fie? Ca şi pentru ceilalţi deţinuţi. Au fost 20 de luni, nu uşoare. Încă o dată vreau să vă comunic că am făcut un mandat nevinovat complet şi nu mă refer acum la faptul că am ieşit acum datorită unui viciu administrativ, dar pe fond nu am făcut nicio faptă penală.

Dar asta a fost, am făcut-o şi pe asta. Probabil că toţi ceilalţi vor beneficia de aceste prevederi, de neconstituţionalitate a legii, articolul 155, aliniatul 1, din codul penal.Prea multe nu se discută despre treaba asta. Eu pot să vă spun că simt că s-a făcut dreptate, chiar dacă acum, chiar dacă acum am ieşit pe o chestiune de legalitate, nu are legătură cu vinovăţia sau nevinovăţia, însă vă dau cuvântul de onoare că nu am făcut nicio faptă penală şi am stat 20 de luni nevinovat", a spus Mititelu la ieșirea din închisoare, potrivit digisport.ro.

În cursul serii, Adrian Mititelu a organizat și o petrecere, sărbătorind alături de apropiați, într-o atmosferă încinsă creată de lăutari, care au avut un repertoriu cântece extrem de cunoscute pentru fanii Universității Craiova, după cum se poate vedea mai jos.