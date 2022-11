Adrian Mititelu, după eșecul cu FCSB: ”Am fost superiori. E incredibil, un vis, un coșmar”

FCSB a învins-o pe FC U Craiova cu scorul de 2-0 (2-0), duminică seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 18-a a Superligii de fotbal.

Octavian Popescu (4), Joyskim Dawa (26) au marcat golurile vicecampioanei.

Echipa antrenată de Nicolo Napoli şi-a creat mai multe situaţii de gol, dar a suferit la finalizare. Cea mai mare ocazie i-a aparţinut lui Sekou Sidibe (76), care a trimis mingea în bară.

Aceasta este a doua victorie consecutivă a roş-albaştrilor în campionat cu Mihai Pintilii pe banca tehnică, după demisia lui Nicolae Dică.

FC U Craiova a ajuns la opt meciuri consecutive fără victorie în campionat, două egaluri şi şase înfrângeri, ultimele trei consecutive.

La final, patronul oltenilor, Adrian Mititelu, și-a exprimat nemulțumirea, acuzând ghinionul echipei sale

„Același scenariu, ce facem de 3-4 meciuri am făcut și astăzi. A fost un meci bun, pe alocuri foarte bun, dar nu am luat niciun punct. Parcă e un blestem. Chiar dacă avem problemele noastre de joc, în majoritatea partidelor am fost superiori. Și azi am fost. Cei de la FCSB au câștigat nemeritat.

Nici în cele mai pesimiste gânduri nu mă așteptam să fim pe locul 15, e incredibil. Încă sunt de părere că e un vis, un coșmar, dar viața m-a învățat că trebuie să te aștepți mereu la ce e mai rău. Sunt tăbăcit, învățat”, a declarat Adrian Mititelu.