Adrian Mititelu junior, dat în judecată de arbitrul Coza. Patronul oltenilor l-a amenințat și l-a jignit dur la tv

Arbitrul Ionuţ Coza a emis, marţi, un drept la replică prin intermediul FRF, la acuzaţiile formulate de patronul FC U Craiova, Adrian Mititelu jr, care l-a acuzat că este "corupt", după meicul cu Farul, centralul precizând că intenţionează să-l dea în judecată pe oficialul oltean.

"Referitor la acuzaţiile conform cărora sunt «un apropiat al clubului Farul Constanţa» şi că sunt «văzut deseori în baza de pregătire a clubului Farul Constanţa» antrenându-mă, vreau să precizez faptul că singura dată când am fost în baza «FC Viitorul», în afara delegărilor în competiţii, s-a întâmplat în anul 2018, când am fost un simplu spectator la un joc amical al fiului meu, la un joc în deplasare, fără să am contact cu nimeni din anturajul clubului Viitorul sau al clubului Farul Constanţa.

De asemenea, informaţiile conform cărora aş merge la hotelul Iaki pentru a face recuperare sunt total false. Nu am intrat niciodată în acest hotel, nici ca turist, nici măcar ca simplu vizitator. Mai mult decât atât, nu am rude în judeţul Constanţa şi nu am relaţii de prietenie cu nicio persoană din anturajul clubului Farul Constanţa. Declaraţia «Arbitrul Coza este corupt» îmi pătează imaginea, o afectează şi pe cea a Comisiei Centrale a Arbitrilor, de aceea iau în considerare varianta de a acţiona în instanţă persoanele care mi-au adus un prejudiciu prin astfel de afirmaţii neadevărate", a declarat Coza, potrivit site-ului FRF.

Patronul FC U Craiova, Adrian Mititelu jr., a criticat, luni, delegarea arbitrului Ionuţ Coza la meciul cu Farul, afirmând că acesta este corupt.

"Eu nu cred în coincidenţe. În decurs de un an, vreau să iau cronologic faptele. La meciul cu Petrolul, de anul trecut, ziarele din Europa titrau că a fost primit cel mai penibil penalti de către o echipă românească, acordat de către Ionuţ Coza Petrolului în minutul 88. La meciul cu Farul, din tur, tot Coza a fost delegat şi Farul a primit un penalti care nu a fost, cum a spus şi domnul Crăciunescu atunci, în minutul 86. Din închisoare, tatăl meu mă sună cu o zi înainte de meci să mă întrebe cine e arbitru la meci. Şi tata zice că nu cumva să-l pună pe Coza. Şi pe Coza l-au pus.

Aşa cum au existat şi Bogaciu şi Constantin şi alţi arbitri corupţi, vă spun eu că şi Coza e un arbitru corupt. Nu-mi trebuie dovezi! Poate să mă dea în judecată. Dacă acest arbitru, Coza, mai este delegat la vreun meci al nostru, voi face istorie cu acest arbitru şi cu observatorul la meci", a spus Adrian Mititelu Jr. la Digisport.

Faza la care face referire Adrian Mititelu a avut loc în minutul 79, când Farul avea 3-1. În acel moment, Sidibe a fost faultat în careu de portarul Aioani, dar arbitrul Ionuţ Coza nu a acordat penalti, ci galben pentru simulare.

Înainte de meci, craiovenii au solicitat recuzarea lui Coza, despre care a spus că are relaţii apropiate cu clubul lui Gheorghe Hagi.

Formaţia Farul Constanţa a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (3-0), echipa FC Universitatea Craiova 1948, în ultimul meci al etapei a XXII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor.

