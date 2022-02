Cine este noul șef Unifarm. Fost purtător de cuvânt al PSD în perioada Dragnea, trecut apoi la ProRromânia

Adrian Dobre, fostul purtător de cuvânt al PSD și actual membru Pro România, a fost numit în funcția de director interimar al Companiei Naționale Unifarm de către ministrul Sănătății Alexandru Rafila.

Cu toate că decizia încă nu a fost publicată în Monitorul oficial, numirea a fost confirmată chiar de Dobre într-o declarație pentru PS News. Fost purtător de cuvânt al PSD din timpul epocii Dragnea, Dobre a mai ocupat funcția de secretar de stat la ministerul Muncii de două ori, prima oară fiind numit de către fostul premier Sorin Grindeanu în momentul în care acesta din urmă era în război cu Liviu Dragnea și refuza să demisioneze. Dobre a fost dat apoi afară în 2016 de către premierul Dacian Cioloș, la propunerea lui Cristian Ghinea. La acea dată, Ghinea aducea acuzații grave la adresa lui Dobre.

Când era purtător de cuvânt al PSD, Adrian Marius Dobre a fost demis din funcția de secretar de stat de fostul premier Sorin Grindeanu, în momentul în care acesta din urmă era în război cu Liviu Dragnea și refuza să demisioneze. Tot atunci, Grindeanu îl numea pe Victor Ponta la Secretariatul General al Guvernului. „Penibilul s-a ridicat la nivel înalt, numirea lui Ponta e ilegală”

"Ştiţi cum rezolvă dl Dobre problema cu șomajul tinerilor? Din cele 46 milioane de euro, dădea 12 milioane pentru benzină. Alte câteva milioane pentru închiriat maşini. Dădea 1,6 milioane de euro pe memory stick-uri, la preţ supraevaluat. Dădea (tinerilor, cred) 400.000 de şepci şi 977.000 de ceasuri. Citiţi bine: aproape un milion de ceasuri. Omul era pus pe vânturat bani”, afirma atunci Cristian Ghinea. În replică, Dobrea publica o scrisoare deschisă în care respingea acuzațiile aduse de Ghinea privind programul „Schema de Garanții pentru Tineri” și îl acuza de minciună și calomnie.

Câteva luni mai târziu, în februarie 2017, PSD îl aducea înapoi în funcția de secretar de stat pe Dobre, iar Ghinea reacționa violent: „gunoiul se reciclează”.

A sărit în barca lui Ponta

În 2018, Dobre a demisionat din funcția de purtător de cuvânt al PSD și a rămas simplu membru până în aprilie 2019, când acuza partidul condus de Liviu Dragnea că merge pe un „drum antieuropean, un drum al extremei și populismului, cu un discurs al urii”, în care nu se mai regăsește.

„Social-democrația nu este despre ură. Social-democrația înseamnă incluziune, toleranță și bunăstare, șansă la viață și la dezvoltare personală. Am cumpănit îndelung și am luat o decizie importantă pentru mine. Din aceste considerente, prieteni, de astăzi sunt ProRomania! Singură alternativă social democrată și europeană din România!”, declara atunci Dobre.

Noul lider interimar de la Unifarm s-a înscris prima oară în PSD în 2010, declarând că este un admirator al fostului premier Adrian Năstase și catalogând procesul acestuia din urmă drept un „simulacru”. „Am urmărit personalitatea politică a fostului premier Adrian Năstase. Am avut onoarea să lucrez cu preşedintele Consiliului Naţional al PSD o perioadă. Până când a fost băgat la puşcărie în urma unui simulacru de proces. Am urmat apoi calea politică social-democrată, am muncit zdravăn şi cu multă plăcere mulţi ani. Am fost întotdeauna un om de stânga, deşi am muncit toată viaţa în mediul privat. Am ocupat poziţia de secretar de stat şi purtător de cuvânt al PSD", afirma în 2019 Dobre.

Fostul director a fost trimis în judecată

Fostul director general al Unifarm Adrian Eugen Ionel a fost trimis în judecată în octombrie 2020, fiind acuzat pentru mai multe fapte de corupție. Conform procurorilor, acesta ar fi cerut o mită de 760.000 de euro de la reprezentanţii unei firme, în schimbul atribuirii unui contract de achiziţie de echipamente de protecţie împotriva infectării cu noul coronavirus, respectiv 250.000 de combinezoane şi trei milioane de măşti chirurgicale.

Mai mult, în decembrie 2020, DNA anunța că Ionel este urmărit penal într-un nou dosar pentru abuz în serviciu, fiind acuzat că ar fi încheiat cu o societate comercială un contract de achiziții publice ce avea ca obiect cumpărarea a 1.500.000 de „măști chirurgicale cu trei pliuri”, cu toate că societatea respectivă nu era avizată de Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România pentru importuri/distribuția de astfel de măști.

În dosarul în care este cercetat în prezent, fostul șef al Unifarm va fi judecat pentru săvârşirea infracţiunilor de:

•luare de mită,

•abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

•complicitate la trafic de influenţă,

•instigare la fals intelectual

•folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane.