Emilia Șercan provocată la o dezbatere publică de șeful Bibliotecii Naționale: ”Ați sugerat lucruri despre mine care nu sunt adevărate”

Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naționale, a scris o postare acidă pe Facebook ce o vizează pe jurnalista de investigații Emilia Șercan, după ce ziarista a dezvăluit cum poate fi accesată concret teza de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode la Biblioteca Națională.

Concret, Șercan a explicat că lucrarea poate fi consultată doar pe un calculator care nu are conexiune la internet și că fotografierea ecranului este interzisă. Cioroianu a lansat ulterior ”o provocare la o dezbatere publică”, susținând că jurnalista ar fi spus lucruri care nu sunt adevărate atât despre el, cât și despre instituția pe care o conduce.

”Un mesaj #PUBLIC către dna Emilia Sercan // Și o #provocare spre o dezbatere publică, spre lămurirea celor interesanți: dnă Șercan, în funcție de programul amândurora, vă provoc la o #dezbatere publică! // Să nu mai comentăm unul în lipsa celuilalt!

Dnă Șercan,

Vă rog în mod PUBLIC, de acum, în #virtutea bunelor intenții pe care vi le conced, să mă sunați/contactați, în mod oficial sau privat, înainte de a scrie ceva/orice despre mine sau despre Biblioteca Națională a României, #BNaR, așa cum ați făcut-o până acum. Aceasta este o condiție elementară a presei de #calitate.

Ca #profesor la #Universitatea din #București, ca unul care pică studenți care încearcă sa copieze, nu cred că un om normal la cap și-ar imagina că eu aș putea tolera #plagiate, la orice nivel.

Dnă Șercan, rog nu luați eleganța mea comportamentală drept o garanție de tăcere asupra tuturor animozităților dvs. Ca unul care a admirat inițial demersurile dvs. pentru onestitate intelectuală, rog (în virtutea acelorași #valori #democratice) să nu mai folosiți #numele meu înainte de a-mi cere opinia atunci când scrieți despre mine sau despre instituția pe care temporar o conduc.

Așa încât îi avertizez pe toți imprudenții care asociază numele meu la această poveste a unor #plagiatori reali sau potențiali: dreptul oricărui opinent e să spună ce vrea, iar dreptul meu e să apelez la ultima instanță, numită Justiție.

Într-o postare a dvs, dna Șercan, din această săptămână trecută ați sugerat câteva lucruri, despre #BNaR și despre mine, care pur și simplu nu sunt adevărate. Am #argumente cu care să vă combat. Vă stau la dispozitie oricând, pentru o dezbatere #publică.

Iar dacă dvs nu veți fi curioasă, aflați că o să le explic eu însumi, în fața oricui.

Ca să fie foarte clar: plagiatorii politici, care or fi ei, vor cădea rând pe rând, deci cu atât mai mult o invit pe dna #Șercan la o dezbatere PUBLICĂ pe acest subiect”, a scris Cioroianu pe Facebook.

Emilia Șercan: ”Singurul lucru care cred ca merita dezbatere publica e de ce nu se pot fotografia tezele la Biblioteca Națională”

Emilia Șercan a răspuns la postarea lui Cioroianu, susținând că singurul lucru care merită dezbătut este de ce nu se pot fotografia tezele de doctorat pe calculatoarele instituției.

”Stimate domnule Adrian Cioroianu, vă răspund și aici așa cum am facut-o în seara asta de mai multe ori la un comentariu făcut de dvs. pe la o postare a mea.

(1) În postarea mea NU am sugerat nimic în legătură cu dvs., ci am dat un citat dintr-un răspuns pe care Biblioteca Națională, sub semnătura dvs. mi l-a oferit. Cred că faceți diferența între un răspuns oficial, citat, și a sugera ceva, așa cum afirmați.

(2) Nu este cazul să mă rugați să vă sun. Vă repet și aici, deși v-am mai spus de trei ori în seara asta: când voi avea nevoie de opiniile dvs. în calitate de director al BNaR, o să vă sun. Pentru informații publice voi trimite Bibliotecii solicitări pentru că nu vreau ulterior să văd că scrieți cum nefondat ați făcut-o în seara că am "sugerat câteva lucruri", despre BNaR și despre dvs. "care pur și simplu nu sunt adevărate". E mai bine să am un răspuns scris de la BNaR pentru a evita astfel de acuzații tendențioase.

(3) Mulțumesc pentru invitația la dezbatere. Singurul lucru care cred ca merita dezbatere publica e de ce nu se pot fotografia tezele la Biblioteca Națională. Deci, v-aș ruga mai întâi să lămuriți public care sunt prevederile care interzic fotografierea monitoarelor pe care sunt puse tezele de doctorat scanate. Oricum, am trimis o solicitare publică de informații Bibliotecii în această seara pentru a lămuri acest lucru.

(4) Cu toată condescendența vă spun că e ultima oară când vă răspund la cele de mai sus. Toate bune!”, a scris Emilia Șercan.