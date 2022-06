Deputatul PSD Adrian Chesnoiu a afirmat marți, 28 iunie, la dezbaterea din plenul Camerei a solicitării DNA privind ridicarea imunităţii parlamentare, că va vota la vedere pentru încuviintarea urmăririi penale. Fostul ministru susține că este nevinovat.

Ads

„Suntem într-un moment în care cred că niciunul din Dvs. nu aţi vrea să vă aflaţi, dar am primit de la voi şi de la mii de români foarte multe mesaje de încurajare. Foarte mulţi mi-aţi cerut să nu demisionez din funcţia de ministru, să nu renunţ la imunitatea de parlamentar, dar, aşa cum v-am obişnuit, sunt un om cu demnitate. Imediat ce am aflat din presă că s-au ridicat la adresa mea anumite suspiciuni, am luat decizia de a demisiona din funcţia de ministru, de a mă autosuspenda din partid şi să vă solit că votaţi pentru cererea de încuviinţare de începere a urmăririi penale la adresa mea. Am acceptat postul de ministru într-o perioadă extrem de complicată, cu dorinţa de a face ceva bun pentru fermierii români şi pentru agricultura românească. În mandatul meu am încercat să aplic principiile mele de viaţă, convins fiind că, dacă au bună-credinţă şi empatie faţă de oameni, atunci poţi face cu adevărat lucruri bune pentru ei. Sunt mândru de ceea ce am realizat în perioada asta”, a afirmat Adrian Chesnoiu în plenul Camerei Deputaţilor.

Ads

Acesta a mai spus că este un om simplu şi nu a comis nicio faţă de corupţie.

„Sunt, dragi colegi, un om simplu, şi aşa vreau să rămân, ca orice cetăţean al acestei ţări. Nu o să mă ascund niciodată în spatele unei funcţii de demnitate publică, ar trebui să considerăm această funcţie nu ca un privilegiu personal. Şi eu voi face acest lucru şi voi vota la vedere pentru încuviinţarea derulării şi verificării aspectelor de suspiciune ridicate la adresa mea. Vreau să faceţi şi voi la fel. Nu sunt adeptul unei justiţii televizate. Nu am comis nicio infracţiune de corupţie şi nici o altă faptă de natură penală. Sunt nevinovat şi asta voi dovedi la finalul suspiciunilor care planează la adresa mea. Rămân susţinătorul fermierilor şi agriculturii româneşti. Am fost întotdeauna sincer în faţa Dvs, aşa voi rămâne şi în faţa parlamentarilor şi cetăţenilor români”, a completat Chesnoiu.

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a adoptat un raport favorabil pentru ridicarea imunităţii parlamentare a fostului ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu. Dezbaterile şi votul secret cu bile asupra acestui raport au loc în plenul de marţi.

Ads

Conform DNA, „în perioada 09 februarie – 11 aprilie 2022, ministrul ar fi determinat o persoană din subordine, la vremea respectivă membru în mai multe comisii de examinare, să-i furnizeze unui coleg (persoană de încredere a ministrului) o parte din subiectele concepute pentru probele scrise ce urmau a fi susţinute cu ocazia organizării a patru concursuri pentru ocuparea unor posturi de: consilier clasa I, şef serviciu, director executiv adjunct şi director executiv ai unor direcţii judeţene”.

Adrian Chesnoiu a anunţat joi că demisionează din funcţia de ministru al Agriculturii şi se autosuspendă din PSD.

În urma demisiei lui Adrian Chesnoiu, în funcția de ministru interimar al Agriculturii a fost numit Sorin Grindeanu.