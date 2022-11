Ministrul Sănătăţii cere anchetă în cazul adolescentei moarte în timpul unei cezariene: "Nu aş vrea să trec sub tăcere acest incident"

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a vorbit sâmbătă, 12 noiembrie, la conferinţa de alegeri a PSD Vrancea, despre situaţia adolescentei de 17 ani din acest judeţ care a murit după ce în urma unor complicaţii apărute după o naştere prin cezariană.

Rafila anunţă că va trimite la Spitalul Judeţean din Focşani o echipă de la Ministerul Sănătăţii şi de la Institutul Naţional de Sănătate Publică care să discute cu cei din spital.

„Fără profesioniştii din sănătate, indiferent ce am face la nivelul Ministerului Sănătăţii sau la nivelul Guvernului, nu vom putea rezolva probleme”, argumentează ministrul.

„Ştiu că aici – şi nu aş vrea să trec sub tăcere acest incident care a fost nu demult – a afectat o fetiţă de aici, din judeţul Vrancea, care, din păcate a decedat. M-am tot gândit cum să facem la spitalul judeţean de la dumneavoastră, să avem o echipă managerială şi o echipă medicală care să lucreze împreună şi foarte, foarte curând, o să vină o echipă de la noi de la Ministerul Sănătăţii, de la Institutul Naţional de Sănătate Publică, agenţia care se ocupă de calitatea serviciilor în sănătate, şi să încercăm să stăm de vorbă cu profesioniştii din sănătate pentru că de ei avem nevoie şi, fără profesioniştii din sănătate, indiferent ce am face la nivelul Ministerului Sănătăţii sau la nivelul Guvernului nu vom putea rezolva probleme”, a afirmat Alexandru Rafila în faţa celor prezenţi la reuniunea în care se alege conducerea PSD Vrancea.

Acesta a precizat că ceea ce îşi doresc cei din Vrancea este un lucru „nu foarte complicat” şi anume accesul la servicii de sănătate de calitate şi cât mai apropiate de domiciliu, acces la medicamente.

„Noi am moştenit – şi nu mă refer la greaua moştenire la care ar putea să se gândească unii, de anii trecuţi – am moştenit un sistem de sănătate care în ultimii 30 de ani a rămas blocat, cumva, într-o reformă continuă şi care nu a ţinut cont exact de acest lucru, de continuitate, de viziune şi de dorinţa de a rezolva, pe termen mediu, problemele oamenilor din sistemul sanitar.

Avem permanent tot felul de urgenţe, încercăm să stingem incendii, sunt mulţi care nu ne lasă să lucrăm şi nu mă refer neapărat la mine, dar există această abordare încât Guvernul României este în permanenţă blocat ca să poată să desfăşoare activitatea aşa cum ar trebui şi trebuie să putem să facem faţă, să mergem mai departe şi să vă oferim soluţii”, a adăugat ministrul Sănătăţii.

Trei medici de la Spitalul Judeţean Focşani sunt cercetaţi de procurori, după ce o adolescentă de 17 ani a murit în urma unor complicaţii survenite după o naştere prin cezariană.

“În data de 16.07.2022, o minoră în vârstă de 17 ani, a decedat în cadrul Secţiei Chirurgie din cadrul Spitalului Judeţean Sf. Pantelimon Focşani, urmare a unor complicaţii survenite după o procedură medicală de naştere prin cezariană. În cauză s-a început urmărirea penală in rem şi in personam faţă de un număr de trei persoane, medici în cadrul unităţii spitaliceşti anterior amintite, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, fals intelectual şi favorizarea făptuitorului”, a transmis, printr-un comunicat dat publicităţii miercuri, Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani.