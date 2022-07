Admitere la facultate 2022-2023. Care sunt regulile actualizate anunțate de universitățile din România

În unele universități, în această perioadă, au loc sesiuni de pregătiri gratuite pentru admiterea din acest an FOTO: Hepta

În România există 46 de universități și facultăți de stat și sunt active 50 de facultăți și universități particulare.

În unele instituții, de stat cel puțin, au loc și sesiuni gratuite de pregătiri pentru admitere. De exemplu, în cadrul Universității Politehnice București până în 16 iulie 2022 au loc astfel de sesiuni.

Nu poți fi admis dacă nu prezinți un dosar complet (cu șină) cu toate documentele necesare, pentru a intra în evidența secretariatului acelei facultăți. Actele pot să difere, de la un profil la altul, dar în principiu, ai nevoie cam de aceleași documente.

- Fișa de înscriere;

- Diploma de Bacalaureat, în original, sau diploma echivalentă cu aceasta, în cazul în care liceul n-a apucat încă să-ți dea certificarea;

- Copie legalizată după certificatul de naștere;

- Adeverință medicală (care să arate că ești apt pentru facultatea pe care vrei s-o urmezi);

- Copie după buletin;

- Fotografii de tip buletin, de regulă în număr de trei;

- După caz, mai trebuie și chitanța care arată că ai achitat taxa de admitere.

Admitere la Academia de Științe Economice București

Conform datelor deja publicate, la ASE sunt în acest moment 6115 locuri pentru învățământul cu frecvență, 895 locuri pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă. Instituția are 25 de programe in limbile română, engleză, franceză sau germană și 10 programe de învățământ la distanță și cu frecvență redusă.

Pașii necesari și care sunt criteriile de admitere la Academia de Științe Economice din București le găsiți pe site-ul instituției.

Admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova

Pentru cei interesați, instituția a anunțat și care sunt datele pentru concursul de admitere, iar pe site, găsiți, inclusiv informații generale, tematica și bibliografia, disciplinele de concurs Admitere 2022, regulamentul, și multe alte informații utile. Mai menționăm că, în cadrul UMF Craiova sunt 425 de locuri la buget, la toate specializările, și 340 de locuri cu taxă.

Admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

În cadrul instituției din Cluj-Napoca, rectoratul a anunțat un număr total de 995 de locuri pentru sesiunea de admitere 2022-2023, dintre care 650 la buget și 315 cu taxă.

Începând cu data de 4 iulie și până pe 15 iulie au loc înscrierile în cadrul UMF din Cluj-Napoca, urmând ca pe 21 iulie să fie publicate listele cu candidații repartizați pe sălile de examene.

Admitere la Facultatea de Drept București

Pentru viitori studeți ai Facultății de Drept București, cursurile se vor derula pe o perioadă de 4 ani, dacă vorbim de licență. În cazul unui masterat, studenții vor mai adăuga un an în plus. Dacă se dorește și un doctorat, se vor mai adăuga alți trei ani în plus. Deci, în total vor fi 8 ani de studii intense în cadrul prestigioasei Facultăți de Drept din București.