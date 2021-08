Adina Florea vrea la Inspecția Judiciară. Alte nume controversate care s-au înscris pentru un post la instituția de presiune asupra magistraților incomozi

Adina Florea, fost procuror-șef adjunct la Secția Specială (SIIJ) - unitatea de parchet pe care actuala coaliție încearcă de mai bine de un an să o desființeze, s-a înscris pentru un post la Inspecția Judiciară, instituție condusă de Lucian Netejoru.

Adina Florea este celebra procuroroare de la Secția Specială, propusă în trecut de către Tudorel Toader pentru șefia DNA, ea însăși vizată de o cercetare disciplinară a Inspecției Judiciare după ce CSM a reclamat-o pentru nereguli în instrumentarea dosarelor Kovesi și Alfred Savu.

Adina Florea, cercetată de IJ

Cristian Ban, vice-presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, a cerut în 12 ianuarie, in sedinta CSM sesizarea Inspectiei Judiciare fata de procuroarea Adina Florea de la Sectia Speciala. Cristian Ban a invocat deciziile definitive ale Inaltei Curti care a respins definitiv masurile de control judiciar dictate fata de Laura Kovesi si fostul procuror DNA, Alfred Savu, unde sunt enuntate grave erori de procedura.

"Vorbean de acea sesizare pe care as dori-o la Inspectia Judiciara si sa va spun cateva cuvinte si de ce. Am facut referire la doua hotarari definitive ale Inaltei Curti pronuntate in contestatie asupra unor masuri preventive. Mai exact asupra controlului judiciar dispus asupra a doi colegi magistrati procurori, doamna Kovesi si dl. Alfred Savu.

In ceea ce priveste hotararea prin care s-a desfiintat controlul judiciar in anul 2019 privind-o pe doamna Kovesi, spicuiesc doar trei chestiuni din hotararea ICCJ si intens mediatizata: neindeplinirea conditiilor necesare inceperii urmaririi penale in persona pentru niciun din cele trei infractiuni retinute in sarcina ei, neexistand probe pentru dovedirea elementelor constitutive ale faptelor, 2) se constata ca procurorul nu a indicat in concret motivele care justifica luarea masurii controlului judiciar, si 3) ceea ce mi se pare si mai grav, a stabilit si a impus o obligatie care nu se regaseste in cele enumerate de dispozitiile legale, procurorul adaugand la lege.

In ceea ce-l priveste pe dl Savu acesta a fost plasat sub control judiciar fara sa-l audieze inainte si fara sa se mai astepte la solutionarea cererii de recuzare, "procedand astfel, dna. Florea a dovedit fie necunoasterea legii, fie ignorarea sa cu buna stiinta"; si doi, judecatorul a retinut ca s-a dispus inculparea fara a exista probe, doar pe baza unor indicii si banuieli rezonabile. Si trei, dna Florea le-a prezentat persoanelor anchetata documente din anchete ceea ce ar periclita ancheta.

Din punctul meu de vedere, daca se confirma aceste sustineri clare al ICCJ, atunci este mai mult decat clar ca trebuie ca IJ sa verifice daca sunt intrunite elementele constitutive ale abaterii prevazute de art. 99 lit. D, (exercitarea functie cu rea credinta sau grava neglijenta) - este obligatia CSM sa semnaleze astfel de elemente si sa ceara organelor abilitate sa constate daca sunt intrunite elementele acestor abateri", a declarat Cristian Ban marti in sedinta Sectiei pentru procurori a CSM.

Acesta este doar una din cele câteva controverse majore ce au caracterizat cariera la SIIJ a Adinei Florea.

Robert Fleckhammer, alt nume controversat

Un alt candidat controversat este procurorul Robert Fleckhammer de la DIICOT, fost șef interimar al Secției de combatere a infracțiunilor de terorism și a criminalității informatice din cadrul DIICOT.

Robert Fleckhammer este procurorul DIICOT care clasat dosarul filajului la magistrați și jurnaliști în care au fost vizați procurorul Horațiu Radu, fost candidat la șefia Parchetului general, judecătorul Răzvan Păștilă și jurnaliștii G4media.ro/TVR Alex Costache și Cosmin Savu de la România, te iubesc!, Pro TV. Ulterior, dosarul a fost redeschis de către instanță și acum se află la Parchetul Curții de Apel București.

Procurorul Robert Fleckhammer s-a remarcat prin faptul că, în 2017, a ridicat de acasă, cu mascații, o jurnalistă a postului public de radio sub acuzația de divulgare de informații secrete de serviciu sau nepublice. E vorba de Gabriela Scraba, redactorul-șef al redacției muzicale de la Radio România, o doamnă de peste 60 de ani.

Speriată, femeia a recunoscut că i-a trimis jurnalistului Cătălin Tolontan un document intern din Radio privind cheltuilelile cu avionul la clasa ”business” ale directorului PSD al Radioului public, Ovidiu Miculescu.

Având acasă în întreținere o fată cu handicap mental sever și temându-se pentru jobul ei, jurnalista a fost de acord să încheie un acord cu procurorul Fleckhammer și să accepte o pedeapsă de 1 an și 3 luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei.

Un an mai târziu, judecătoarea Lucreția Postelnicu de la Tribunalul București nu a validat acordul de recunoaștere a vinovăției, considerând că jurnalista a acționat ca un ”avertizor de integritate” și a restituit dosarul procurorului, care ulterior, l-a clasat.





Alte două nume controversate



Un candidat înscris pentru Direcția de Inspecție pentru judecători este judecătoarea Roxana Chiuariu de la Curtea de Apel București. Ea este soția avocatului Tudor Chiuariu, fost ministru PNL al Justiției, condamnat penal la 3 ani și jumătate cu suspendare într-un dosar penal legat de Poșta Română, scriu cei de la g4media.

Ultimul pe listă este procurorul Nicu Marius Vasile. Acesta este fratele avocatului Gil Vasile, soțul Simonei Marcu, fostă șefă a CSM. Riseproject.ro a dezvăluit că Gil Vasile a fost avocatul Tel Drum de unde a încasat suma de 15.200 de lei.

Inspecția Judiciară, instuția de presiune asupra magistraților incomozi



La începutul acestei săptămâni, Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a transmis că "Inspecţia judiciară condusă de un judecător care a acceptat să fie numit politic, Lucian Netejoru, consumă resurse, timp şi energie pentru a hărţui cinci judecători pentru că şi-au exprimat opinii pe un forum intern al magistraţilor".

"Asistăm la o veritabilă acţiune de intimidare a judecătorilor şi procurorilor de către cei care, constituţional, ar trebui să îi apere şi să le garanteze independenţa", a adăugat ministrul.

"Este revoltător că Inspecţia judiciară condusă de un judecător care a acceptat să fie numit politic, Lucian Netejoru, consumă resurse, timp şi energie pentru a hărţui cinci judecători pentru că şi-au exprimat opinii pe un forum intern al magistraţilor. Direcţia pe care a luat-o Inspecţia Judiciară sub conducerea dlui Netejoru este periculoasă şi atinge drepturi pe care judecătorii şi procurorii le au ca orice altă persoană din România", afirmă Stelian Ion, într-un comunicat de presă transmis luni.

Conform ministrului Justiţiei, judecătorii şi procurorii au dreptul să-şi exprime opiniile nu doar pe forumuri specializate, ci şi public, au dreptul să critice public decizii administrative, legislative şi politice care au efecte asupra sistemului judiciar sau le pot afecta independenţa.

Recent, un deputat USR a numit Inspecția Judiciară drept „o caracatiță construită de Liviu Dragnea” pentru controlul magistraților.

La finalul anului trecut Instanța Supremă a anunlat acțiunile IJ asupra unui număr de magistrați incomozi care au criticat vehement aspecte controversate din sistemul judiciar.





Nume controversate la Inspecția Judiciară



In luna iulie a anului trecut Guvernul a suplimentat numarul maxim de posturi din cadrul IJ pana la 117. Astfel ca, in ultimul an, o serie de nume controversate s-au alaturat institutiei conduse de Lucian Netejoru. In urma primului concurs desfasurat la inceputul acestui an procurorii Oana Schmidt Haineala si Felix Banila s-au alaturat institutiei.

Oana Schmidt Haineala a fost secretar de stat in Ministerul Justitiei in perioda in care Florin Iordache era ministru si a fost audiata ca martor in dosarul in care DNA a anchetat modul in care a fost adoptata controversata Ordonanta de Urgenta 13. Presa a relatat la acea vreme ca Haineala ar fi contribuit la redactarea OUG.

De altfel, Haineala a fost revocata din functie in contextul scandalului OUG 13, la solicitarea procurorului general de atunci Augustin Lazar. Felix Banila a demisionat de la sefia DIICOT, in octombrie 2019, dupa ce presedintele Romaniei i-a cerut acest lucru si l-a criticat pentru modul in care a gestionat ancheta, in cazul Caracal. Printre candidatii inscrisi la acest concurs s-a numarat si Adina Florea, procuror in cadrul Sectiei Speciale (SIIJ), cea care a condus anchetele ce o vizau pe Laura Codruta Kovesi. Desi a fost admisa la concursul pentru IJ, Florea nu s-a mai prezentat ulterior la sustinerea probelor de concurs.

Un alt nume controversat este cel al judecatoarei Alina Ghica, aceasta fiind admisa pentru un nou concurs declansat de IJ pentru ocuparea a 11 noi posturi de inspectori judiciari. Judecatoarea Alina Ghica, in prezent vicepresedinte cu delegatie al Curtii de Apel Bucuresti, a dat in 2018 doua decizii extrem de mediatizate: a suspendat completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte, intr-un proces deschis de Liviu Dragnea, si a anulat o parte din corectiile financiare impuse de OLAF in afacerea Tel Drum.

Corectia dispusa de Oficiul de Lupta Antifrauda in dosarul Tel Drum, care se ridica la 100% din fondurile europene accesate, a fost anulata de un complet de judecata din care face parte judecatoarea Alina Ghica. Rezultatele concursului de la IJ vor fi publicate in luna februarie.





Cine conduce Inspectia Judiciara



Lucian Netejoru, absolvent al Universitatii Ecologice din Bucuresti, a fost numit la conducerea Inspectiei Judiciare in septembrie 2015. In anul 2018, publicatia PressOne a scris ca acesta a plagiat mare parte din continutul tezei sale de doctorat in Ordine Publica si Siguranta Nationala, pe care a sustinut-o in 2010 la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucuresti.

De altfel, coordonatoarea de doctorat a judecatorului a fost profesoara Stefania Georgeta Ungureanu, ce avea sa fie condamnata pe fond la inchisoare cu suspendare pentru ca a inselat Academia de Politie si mai multi doctoranzi ai acestei institutii. Ungureanu a fost coordonatoarea de doctorat si a chestorului Catalin Ionita, recent acuzat la randul sau de plagiat.

In perioada guvernarii PSD ALDE, Inspectia Judiciara a devenit un adevarat brat armat al fostului ministru al Justitiei, Tudorel Toader, impotriva magistratilor critici sau incomozi, iar in martie 2019, acesta a fost numit pentru al doilea mandat la sefia Inspectiei Judiciare. Aceasta numire a fost una extrem de controversata, surse din CSM declarand pentru Ziare.com ca trioul Savonea, Oprina si Alistar ar fi modificat regulamentul de concurs astfel incat sa fie sigur ca cei trei pot valida candidatura lui Lucian Netejoru.

Reamintim ca in septembrie 2018, lui Netejoru i-a expirat mandatul de trei ani, dar a ramas in functie interimar si a condus in continuare Inspectia Judiciara in baza unei ordonante de urgenta (OUG 77/2018 pentru completarea art.67 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturi) promovate de Tudorel Toader. La vremea respectiva, liderul PSD, Liviu Dragnea, a solicitat ca aceasta ordonanta sa intre in vigoare cat mai rapid. El a dat de inteles ca ar fi trebuit sa treaca actul normativ fara avizul CSM, ceea ce s-a si intamplat.

In ceea ce priveste activitatea Inspectiei Judiciare, bilantul pe anul 2018 arata un procent de aproape 60% de actiuni disciplinare respinse sau anulate din cele deschise impotriva judecatorilor si aproape 40% de actiuni respinse sau anulate in cazul procurorilor.





Lista candidaților pentru un post de inspector judiciar



