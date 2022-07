Ce spune Adi Mutu despre ghinionul Rapidului în meciul cu CFR: ”S-a văzut până la sfârșit”

Tehnicianul echipei Rapid, Adrian Mutu, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu CFR Cluj, pierdut cu scorul de 0-1, că a fost o seară plină de ghinion pentru rapidişti, el vorbind despre accidentări şi făcând trimitere şi la penaltiul ratat.

Ads

“O seară plină de ghinion. Am fost nevoit în 30 de minute să fac trei schimbări. Un punct era meritat. A fost un meci deschis, spectaculos, dar ăsta este fotbalul. O seară plină de ghinion şi s-a văzut până la sfârşit.

Cred că în repriza a doua am jucat fotbal, am dominat în anumite momente echipa campioană. Astăzi în lot am avut şapte jucători under 21. Când am făcut cele trei schimbări practic pe bancă aveam numai copii. Până la urmă am terminat meciul bine, fără să mai avem accidentaţi. Avem nevoie de jucători, conducerea clubului ştie acest lucru. E clar că avem nevoie de 4-5 jucători”, a spus Mutu la posturile care transmit Superliga.

CFR Cluj a obţinut, sâmbătă seara, prima victorie a sezonului, învingând cu emoţii, scor 1-0 (1-0), echipa Rapid Bucureşti, într-un meci contând pentru etapa 1 din Superligă. Rapid a ratat un penalti în minutele de prelungire, la ultima fază a jocului.