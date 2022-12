De ce se opune, de fapt, Austria aderării României la Schengen. „A existat tot timpul o influență sovietică”

Aderarea României, Bulgariei şi Croaţiei la Spaţiul Schengen este inclusă ca prim punct pe agenda oficială a Consiliului JAI care va avea loc joi, 8 decembrie. Ședința începe la ora 11.

Austria a rămas singura țară care se opune aderării României.

Politologul Cristian Pîrvulescu a analizat, într-un interviu pentru Ziare.com, poziția Austriei. El a spus că poate fi vorba și de o influență a Rusiei.

„În realitate Austria chiar are o problemă cu migrația, chiar dacă ea a fost speculată acum, în contextul acesta. Sigur, putem să găsim multe explicații pentru gestul Austriei. Putem să le căutăm în politica internă austriacă și în alegerile care care vor avea loc anul viitor, în care Partidul Popular nu stă foarte bine și încearcă să preia mesajele anti-migrație ale Partidului Libertății în condițiile în care șansele ca principalul partid politic să devină Partidul Social Democrat.

Alte variabile pot fi legate de presiunile pe care Austria vrea să le facă în direcția Comisiei Europene, în special în ceea ce privește agenda pe migrație pentru că își dorește o modificare, dar problema este la Consiliu. Mai este o variabilă, orientarea Austriei către Ungaria, pe care o scoate din izolarea în care se afla odată cu înghețarea grupului de la Vișegrad. În urmă cu 3 săptămâni prim-ministrul maghiar împreună cu cancelarul austriac au fost la Belgrad și au semnat o convenție în ceea ce privește patrule comune maghiaro-austro-sârbe pe granița de sud a Serbiei pentru a împiedica migrația.

Din momentul acela lucrurile începeau să devină mai clare.

Nu putem să neglijăm nici influența rusă, în condițiile în care Austria nu este membră NATO, este o țară neutră, deci este o țară asupra căreia toate aceste elemente geopolitice importante în acest context o să fie mai greu puse în negociere și poate că indirect, prin intermediul unor agenți de influență se încearcă destabilizarea unor state din proximitatea Balcanilor, cum e România, pentru că Rusia are interes să mențină o situație tensionată în zonă. Este o ipoteză”, a declarat Cristian Pârvulescu.

Interesele Rusiei

Cristian Pîrvulescu a vorbit și despre interesele economice pe care Rusia le are în Austria.

„Rusia are interese economice în Austria. Austria este țara cea mai dependentă de capitalul rusesc. A existat tot timpul o influență sovietică și mai târziu rusească, iar capitalurile rusești au un impact foarte mare asupra economiei austriece.

Pe de altă parte, politicieni austrieci apropiați de Rusia sunt cunoscuți, chiar dacă nu vorbim de cei actuali”.

Un eșec al votului pentru România va avea consecințe politice.

„Orice întârziere va crea probleme în România, atât pentru guvern, cât și pentru președinte, pentru imaginea lor. În acest moment ar putea duce la o mare decepție și la sentimente profund anti europene și anti austriece”, a explicat politologul

Europa, club select

Și politologul Sebastian Lăzăroiu a comentat evenimentele. El este de părere că „am ajuns la mâna unui prieten drag”.

„Uniunea Europeană e un club select, al oamenilor cu limbi catifelate și fracuri lungi, dar fiecare poartă la el o bâtă noduroasă. Noi, neam de ciobani, am zis că nu se face să intri în salon îmbrăcat scrobit și să se ți se vadă ciomagul ieșind prin frac, la spate. Na, am avut mereu complexul ăsta, fiindcă ne-am luat după aparențe, am zis mereu că "poate nu merităm" sau că "suntem între prieteni" și n-am avut suficient spirit de observație cât să remarcăm că toți "prietenii" ăștia simpatici, chiar când râd și se lingușesc între ei, au grijă să li se vadă bâtele de sub fracuri.

Așa se face că, azi, am ajuns la mâna unui "prieten drag" despre care știam și noi, cum știa toată lumea, că este o enclavă rusească în inima Europei. Ba, mai rău, l-am invitat și în casă și am făcut afaceri împreună, alimentând bugetul Moscovei, sau l-am lăsat să cutreiere prin păduri și să taie la liber copaci. OMV, Erste, Raiffeisen, Schweighofer,... numiți-le voi pe toate”, a spus politologul.

Lăzăroiu a vorbit și despre corupția din Austria.

„E multă corupție în România, dar corupție ca la Viena n-o să găsiți în altă țară europeană, cu excepția Ungariei. Politicienii austrieci, pur și simplu, au vândut statul austriac Moscovei. L-au vândut pe banii luați de ei și acoliții lor din companii. Cum? Am zis au vândut statul austriac? Da, propriu-zis nu există azi un stat austriac decât cu numele. Serviciile de securitate ale statului austriac răspund la un singur telefon din Lubyanka. Nu cred că există acolo un politician cu influență care să nu aibă butoanele la Moscova. Dar banii i-au luat ei, n-au intrat în bugetul Austriei. Ei au luat bani și i-au băgat în buzunar cedând efectiv controlul statului nu la Bruxelles, la Moscova. Deci la ei nu e corupție la ghișeu sau comisioane pe contracte la stat, ca în România, acolo clasa politică a vândut direct controlul statului. Poate fi corupție mai mare decât asta? Azi, în timp ce vorbim, alte și alte rachete finanțate de companiile austriece cad în Ucraina.

Noi ce facem legat de asta, domnilor politicieni? Pentru că aceiași politicieni de la Viena și companiile lor ne vor vinde și pe noi la fel cum și-au vândut statul”, a transmis Sebastian Lăzăroiu.

Ultima reacție a Austriei

Discuţia despre aderarea României şi Bulgariei la Spaţiul Schengen nu este una politică, ci o chestiune de securitate, a declarat miercuri, la Viena, cancelarul austriac Karl Nehammer, într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber.

"Nu cred că am fost auziţi corespunzător la Bruxelles, dar Austria a trebuit să facă faţă la peste o sută de mii de migranţi, dintre care 75.000 nu au fost înregistraţi niciodată. Prin urmare, avem oameni care trec graniţele cu miile. Nimeni nu ştie de unde vin, dacă sunt înarmaţi sau nu, dacă sunt traficanţi de droguri sau de fiinţe umane. Aşadar, este o problemă reală de securitate. Este exact motivul pentru care Austria are această viziune asupra Spaţiului Schengen", a spus Nehammer, conform înregistrării conferinţei de pe canalul de YouTube al PPE, declaraţiile fiind traduse în engleză.

"România şi Bulgaria nu sunt parte din Schengen, dar asta nu este atât o discuţie politică, cât o chestiune de securitate. Miza este securitatea cetăţenilor noştri. Avem peste 75.000 de oameni care trec graniţele Uniunii Europene fără a fi înregistraţi. Aceasta este o problemă de securitate. Nu putem să o ascundem sub covor, trebuie să vorbim despre asta", a adăugat el.

Nehammer a spus că a observat că Germania va face verificări la graniţa cu Cehia, ceea ce înseamnă că Austria va trebui să procedeze la fel la frontierele cu Slovenia şi Ungaria. "Aşadar, chiar avem o problemă cu Schengen. Avem o problemă reală cu migraţia ilegală", a declarat el.

PPE a avut miercuri o reuniune la nivel înalt la Viena, prezidată de Manfred Weber şi la care a participat şi cancelarul austriac Karl Nehammer.

Votul decisiv

Aderarea României, Bulgariei şi Croaţiei la Spaţiul Schengen este inclusă ca prim punct pe agenda oficială a Consiliului JAI care va avea loc pe 8 și 9 decembrie.

Votul se va da pe 8 decembrie. Ședința începe la ora 11.

Agenda oficială a Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne cuprinde ca prim punct o discuţie despre Spaţiul Schengen.

”Miniştrii vor discuta despre aplicarea integrală a acquis-ului Schengen în Bulgaria, Croaţia şi România şi vor urmări să adopte decizii în această privinţă. Miniştrii vor evalua, de asemenea, situaţia generală a spaţiului Schengen, ca parte a ciclului anual al Consiliului Schengen. Aceştia se vor concentra în special pe combaterea introducerii ilegale de migranţi şi pe interoperabilitatea sistemelor informatice”, este anunţul oficial al Consiliului.

Discuţia va avea loc în componenta Afaceri Interne a întrunirii, alături de o discuţie despre migraţie şi azil, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, abuzuri sexuale asupra copiilor şi rezilienţa infrastructurii critice.