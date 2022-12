Scriitorul și politologul Stelian Tănase a vorbit sâmbătă, 3 decembrie, despre aderarea României la Schengen, subliniind că țara noastră este nepregătită, așa cum nu a fost pregătită nici când a intrat în NATO și UE.

Stelian Tănase a spus că aderarea țării noastre la Schengen se va produce cu întârziere de ani buni ”din vina exclusivă a politicienilor români.”

Ads

”Noi am stat zece ani sperând să-i prostim, cum facem noi: promitem că în șase luni rezolvăm. În naivitatea noastră, că la București lucrurile se rezolvă de această manieră, am crezut că o să meargă asta. A durat 11 ani cred.

Din când în când, câte un politician - Rareș Bogdan e ultimul dintr-o serie lungă, că demagogia a funcționat în acești ani - apărea cu steagul sus, mai ales în campanie, și plângea că România nu e în Schengen, că suntem nedreptățiți, persecutați, că suntem la marginea Europei și politic, dar nu s-au luat măsurile necesare și în ritmul necesar. Nu merge cu jumătăți de măsură, trebuie să faci lucrurile pe care trebuie să le faci!

Vorbele au fost, oamenii au crezut că pot să nu facă și să le arunce ăstora praf în ochi. Uite că n-a fost!”, a spus politologul la B1 TV.

Ads

Stelian Tănase a adăugat că țara noastră ”a fost împinsă de la spate” să intre și în NATO și UE.

”Când a fost cu NATO, UE și acum, cu Schengenul, noi niciodată nu am fost pregătiți, noi am fost luați de mână și purtați mai departe că nu eram gata.

Am intrat în NATO că a vrut NATO, au vrut țările occidentale, că era o situație în Orientul Apropiat foarte critică și am intrat să întărim flancul sud-estic al NATO și să facem lanțul până spre Turcia. Și Românai era pe hartă fix unde trebuia, așa că am fost împinși în NATO.

Cu UE la fel - am fost nepregătiți și am fost împinși de la spate.

Acum cu Schengen la fel - intrăm nepregătiți, dar situația din Ucraina… Și trebuie să fim acolo!”, a mai spus scriitorul.

Politogolul a adăugat că un vot negativ pentru România la Consiliul JAI din 8 decembrie va fi ”un eșec politic de proporții”, dar un vot pozitiv și intrarea noastră în Schengen nu ar fi vreun mare câștig pentru toată lumea, ci ar ajuta cu precădere mediul de afaceri.