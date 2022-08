România este, din nou, ”la un pas de spațiul Schengen”. Autoritățile din țară anunță că momentul este aproape, iar unele puteri europene își arată susținerea.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, și-a anunțat luni, 29 august, susținerea pentru aderarea României, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen, relatează Reuters. Potrivit înaltului demnitar, cele trei țări îndeplinesc toate criteriile tehnice pentru aderare și va „lucra pentru a le vedea ca membre cu drepturi depline”.

În urmă cu patru ani și Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene își declara susținerea pentru aderarea României la Spațiul Schengen.

De ce nu s-a mai produs această aderare și cât de realist este să sperăm acum la eliminarea cozilor de la granițele României, ne-au explicat profesorul Cristian Pîrvulescu și expertul în securitate Hari Bucur Marcu.

De mai bine de 10 ani Comisia Europeană propune aderarea României la Schengen

Politologul Cristian Pîrvulescu susține că situația din prezent diferă de cea de până acum. Acum vrea și Comisia Europeană ca România să facă parte din Schengen.

”Olaf Scholz face parte din Consiliul European, Frans Timmermans era membru al Comisiei Europene. Comisia a propus de mai bine de 10 ani, în diferite formule, aderarea României la Schengen pentru că a constatat că din punct de vedere tehnic se îndeplineau condițiile.

Consiliul este cel care s-a împotrivit, în mod special Olanda. Germania sau Franța s-au împotrivit în mai mică măsură.

Au fost momente în care spre exemplu, în perioada de după 2016, în condițiile în care România a luat-o pe o pantă iliberală, mai multe țări s-au împotrivit, dar Olanda a avut atunci obiecții foarte mari și nu din motive tehnice, ci de o cauză care este legată de MCV și anume din cauza corupției.

Pentru că noi, tehnic, putem sta excepțional, dar dacă agenții vamali sunt coruptibili pentru că salariile sunt mici, tot sistemul cade. Pentru că noi devenim dintr-o dată frontiera de est a spațiului Schengen, se mută granița din Ungaria în România și sunt mai multe responsabilități în legătură cu traficul de droguri, de persoane, de bunuri etc.

Toate aceste lucruri trebuiesc îndeplinite, iar corupția este o necunoscută”, a spus Cristian Pîrvulescu.

Pandemia de Covid a întârziat cu doi ani aderarea României

Însă, între timp, având în vedere războiul din Ucraina și faptul că i s-a permis Croației acest lucru, se discută și despre România.

”Dar nu este o noutate. Aceste discuții au existat și înainte de pandemie numai că această pandemie a complicat lucrurile. În timpul pandemiei de Covid, spațiul Schengen a devenit o iluzie pentru că toate țările și-au închis granițele naționale.

Noi, cu siguranță, avem o întârziere de doi ani din cauza pandemiei. Și oricum atunci se vorbea ridicarea restricțiilor în două etape, mai întâi a granițelor aeriene, apoi cele terestre”, a mai spus expertul.

Cu toate acestea, și dacă Olanda nu se mai opune atât de vehement intrării României în Schengen, tot există un risc să se amâne această oportunitate.

”Pentru guvernul român ar fi ideal ca în decembrie sau la 1 ianuarie să poată face parte din spațiul Schengen ca oamenii care vin din Occident să poată să vadă efectiv importanța acestui lucru, prin dispariția cozilor la granițe și așa mai departe, dincolo de aspectele economice pe care le-au subliniat părțile.

Și, poate, iar aici eu văd și un element de politică internă pe care guvernul se pare că la folosit, occidentalii înțeleg faptul că întârzierea admiterii României în spațiul Schengen a alimentat foarte mult extrema draptă și anti-europenismul, inclusiv în diaspora, cei care vin și stau la coadă.

Însă Germania spune acest lucru, dar niciodată nu s-a opus cu vehemență. Se vede că nici Olanda nu se mai opune acum cu tărie. Însă până nu vedem toate cele 26 de state spunând ”Da”, va fi o problemă. Și mai este un risc, eu nu cred că se va pronunța cineva înaintea alegerilor din Bulgaria. Și dacă Doamne-ferește în Bulgaria ajung extremiștii la putere. Orice ”cuplare” a noastră cu Bulgaria ar putea să ne fie defavorabilă.

Numai că în ceea ce privește Croația, ea nu a fost cuplată. În realitatea pentru această țară lucrurile stau bine, ea intrând mai târziu în UE. Nu văd de ce i s-ar face Croației astfel de favoruri și nouă nu”, a mai spus politologul.

Hari Bucur Marcu: Ce nu are România este încrederea în acuratețea sistemului de evidența a populației

Și expertul în securitate Hari Bucur Marcu spune că ”România este de mulți ani pregătită tehnic pentru Schengen.

În sensul că are infrastructura și personalul pregătite, în țară și în consulate”. Însă este ceva ne trage oarecum înapoi.

”Ce nu are România este încrederea în acuratețea sistemului de evidența a populației. Și mai este problema justiției, aflată în continuare sub mecanismul de control și verificare european, după 15 ani (MCV care a fost introdus inițial pentru un an). Deci, rămâne la latiudinea statelor membre Schengen să decidă dacă România poate deveni membru sau nu. Adică, dacă mai contează neîncrederea în sistemul de evidență a populației și defectele justiției, sau nu mai contează”, a mai spus Hari Bucur Marcu pentru Ziare.com.

Olaf Scholz: Trebuie să acoperim golurile

Luni, Olaf Scholz își exprima susținerea față de Croația, România și Bulgaria.

„Schengen-ul este una dintre cele mai mari succese ale Uniunii Europene, iar noi trebuie să-l protejăm și să-l dezvoltăm. Iar asta înseamnă și să acoperim golurile rămase”, a spus Scholz.

Anterior, și alți oficiali din alte țări UE și-au exprimat susținerea pentru aderarea României, iar Parlamentul European a votat în mai multe rânduri pentru acest lucru. La vizita sa în România, din iunie, președintele Franței, Emmanuel Macron a spus că „Franța e alături de România” în ce privește aderarea la spațiul Schengen. „Dorim ca acest dosar să progreseze, să avanseze.

De atâţia ani încoace Franţa este alături de România”, a afirmat președintele Macron.

Pe de altă parte, în urmă cu patru ani, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, spunea România este pregătită să adere la spaţiul Schengen.

„E timpul ca și celelalte țări membre să recunoască că România e pregătită să facă parte (din Schengen, n.red.). În ce privește frontierele aeriene și maritim, nu pot fi criticate pregătirile, să nu încurcăm lucrurile. România e pregătită pentru Schengen”, a declarat Frans Timmermans, într-o conferinţă de presă, la finalul vizitei oficiale la București, în cadrul a avut întâniri cu oficialități-cheie ale statului român la acel moment: preşedintele Klaus Iohannis, preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, premierul Viorica Dăncilă, precum şi cu procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, şi cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, conform Digi 24.