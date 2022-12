Luna februarie va fi vitală pentru strategia aderării la Schengen. Planurile guvernului privind atacarea Austriei la CJUE SURSE

Consiliul European care urmează să fie organizat în luna februarie 2023, la Bruxelles, va fi un moment decisiv privind aderarea României la Spațiul Schengen, au transmis pentru Ziare.com surse guvernamentale.

În luna februarie a anului viitor, când se va organiza o nouă ședință extraordinară a Consiliului European, unde printre subiectele de pe agendă se va regăsi și cel al migrației ilegale. Conform surselor, România va mai face atunci o încercare pentru aderarea la spațiul Schengen, asta dacă președinția suedeză va accepta discutarea subiectului privind extinderea spațiului european de liberă circulație.

Astfel, negocierile cu Suedia și Austria din februarie vor fi vitale pentru o eventuală reușită a guvernului, deoarece, conform calendarului Consiliului European, următoarea reuniune a Consiliului JAI ar urma să aibă loc la începutul lunii martie. Conform surselor Ziare.com, oficialii de la București vor încerca să pună pe masa discuțiilor și subiectul aderării la spațiul Schengen, asta doar dacă va fi rezolvată opoziția Austriei.

În caz contrar, guvernul se gândește inclusiv la atacarea Austriei la CJUE. Motivul pentru care oficialii de la București încă nu au luat această decizie este că un astfel de proces ar dura cel puțin 2-3 ani, iar deocamdată sunt așteptate negocierile din februarie cu Austria și Suedia, au mai explicat pentru Ziare.com surse guvernamentale.

„Toate variantele sunt pe masă”, au subliniat surse din fruntea Executivului. În cazul în care negocierile cu vreunul dintre cele două state eșuează, șansele ca România să intre în Schengen în 2023 „sunt foarte mici” mai notează sursele. Mai mult, printre variantele luate în calcul de către guvern, în cazul în care Suedia este de acord să pună subiectul pe agendă iar Austria acceptă România, Executivul ia în calcul inclusiv decuplarea de Bulgaria dacă Olanda va prezenta o opoziție față de aceștia din urmă. La ultimul Consiliu Jai, pe lângă Austria, și Olanda a votat negativ la aderarea României la Schengen, aceștia fiind însă împotriva Bulgariei, care era la pachet cu țara noastră.

Aflată într-o vizită de lucru în România, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declarat sâmbătă, 17 decembrie, că Executivul european este pe deplin alături de poporul român și de România pentru aderarea la spațiul Schengen. Aceasta a făcut afirmațiile în contextul participării la Cotroceni la ceremonia de semnare a acordului între Guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, României și Ungariei privind Parteneriatul Strategic în domeniul dezvoltării și transportului energiei verzi.

“Aş vrea să profit de acest moment și să transmit poporului român că susţinem complet aderarea voastră la Spaţiul Schengen. Noi, Comisia, ne-am făcut o misiune din a vă evalua eforturile şi trebuie să spun că a fost un rezultat excepţional şi pozitiv. Îndepliniţi toate cerinţele necesare şi astfel eu voi lucra neobosit alături de dumneavoastră, domnule preşedinte, alături de celelalte state membre, astfel încât să găsim o soluţie cât mai rapid posibil“, a spus von der Leyen, în debutul unei întrevederi trilaterale cu președintele Klaus Iohannis, gazda ceremoniei, și premierul Nicolae Ciucă.

We will work tirelessly with 🇷🇴 and all Member States to find a solution as soon as possible next year.

You can count on the Commission and me. pic.twitter.com/QYWBrX4sGY— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2022