Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că la reuniunea de joi a Consiliului European au fost făcuţi ”paşi în direcţia bună” privind aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen.

Șeful statului a precizat că nu a fost luată ”o decizie executivă fermă” din partea Consiliului, dar că ”a fost o discuție bună”.

”Am avut ocazia pe parcursul celor două zile să discut cu mulţi lideri. Am discutat cu persoanele implicate în această chestiune Schengen. De acolo afirmaţia mea că am făcut paşi în direcţia bună. Concluzia mea este simplă: toţi actorii au înţeles că aici avem o problemă care trebuie rezolvată. Impresia mea este că toţi au înţeles şi sunt destul de optimist că cea mai bună variantă este ca în cursul anului 2023 să fie încheiat procesul cu un rezultat pozitiv pentru România şi Bulgaria. Am prezentat faptul că România e pregătită pentru a deveni parte a Schengen. Am spus şi ceva legat de solidaritate şi unitate. România e ţară de primă linie când vine vorba de războiul din Ucraina. Ne străduim şi facem faţă. Suntem ţară de primă linie pentru fluxul de migranţi. Avem rezultate foarte bune. România e ţară de primă linie când vine vorba de liniile de solidaritate de transport dinspre Ucraina spre ţările lumii”, a afirmat Klaus Iohannis, joi, la Bruxelles.

Șeful statului a mai spus că ”noi, românii, aşteptăm semne clare de unitate şi solidaritate din parte UE”.

”Asta înseamnă că avem aşteptări legitime să fim primiţi în Spaţiul Schengen. Pot să vă spun că nu am fost contrazis de nimeni. Este încă un drum pe care îl avem de parcurs. Votul Austriei şi votul mixt din partea Olandei sunt probleme care trebuie încă rezolvate, dar am tras concluzia că de data aceasta pregătirea va fi mai bună, mai profundă şi se doreşte o soluţie. Eu le-am spus că dorim o soluţie în decursul anului 2023. (...) Aşteptarea mea e ca România să intre cu drepturi depline în decursul anului 2023 în Schengen”, a mai spus Iohannis.

Șeful statului a precizat însă că nu au fost discuţii cu privire la un calendar concret legat de aderare.

”Nu am discutat despre un calendar concret şi nici nu cred că e momentul ca astăzi să discutăm despre un calendar concret. E nevoie de multe discuţii în perioada următoare”, a conchis Iohannis.