Vot covârșitor în parlamentul finlandez pentru aderarea la NATO. Urmează discuția finală cu Joe Biden

Parlamentul finlandez a votat în favoarea cererii de aderare a naţiunii nordice la NATO, cu 188 de voturi pentru şi 8 împotrivă.

Anunţul Finlandei vine în contextul în care Casa Albă a comunicat că preşedintele finlandez, Sauli Niinisti, şi premierul suedez, Magdelena Andersson, se vor întâlni joi cu preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, să discute despre cererile lor de aderare la NATO, relatează The Guardian.

”Parlamentul sprijină cererea Finlandei de aderare la NATO. Parlamentul a adoptat poziţia în conformitate cu raportul Comisiei pentru Afaceri Externe, cu 188 de voturi pentru şi 8 împotrivă”, a transmis Parlamentul finlandez pe contul oficial de Twitter.

