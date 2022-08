Atacantul din România care nu vine la FCSB din cauza lui Becali: ”Nu vreau să lucrez cu oameni ca el”

În căutarea unui atacant care să întărească echipa în cazul calificării în grupele Conference League, FCSB a pus ochii și pe slovacul Adam Nemec de la FC Voluntari, însă acesta a refuzat categoric varianta de a lucra cu Gigi Becali.

"Am vorbit cu Thomas Neubert, m-a întrebat după meciul cu Steaua dacă sunt interesat să vin. I-am spus că am semnat deja cu Voluntari şi sunt fericit aici. Nu plec nicăieri. Aici am tot ce vreau, este aproape de casă. Îmi este confortabil, fac 10 minute să ajung până aici, la baza de antrenament. Nu am avut dubii în a rămâne aici.

Am mai avut oferte de la FCSB şi în trecut, dar cum am spus, patronul e cam ciudat. Nu vreau să lucrez cu oameni ca el. Să fie în fiecare zi la ştiri. Prefer un club mic ca şi Voluntari", a declarat Adam Nemec la o conferinţă de presă.

În vârstă de 36 de ani, Adam Nemec a mai evoluat în România și pentru Dinamo, în două rânduri, 2016-2018 și 2020-2021.