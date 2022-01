Acuzații grave ale unui medic rezident la adresa angajaților DSP: ”Au facultăți private făcute pe la Spiru Haret, au pile, fară nici o legătură cu medicina”

Un medic rezident la oftalmologie, în cadrul Spitalului Universitar de Urgență din Capitală, acuză Direcția de Sănătate Publică București de atitudine ”umilitoare și jignitoare”. DSP București lucrează în acest moment cu aproximativ 400 de medici rezidenți.

Doctorul, detașat la sediul de pe Arena Națională, a relatat într-o postare publică adresată ministrului Sănătății, dr. Alexandru Rafila, că el și colegii săi au ”acceptat această misiune” ”în ideea de a ajuta în combaterea pandemiei ”, nu de a fi ”umiliți și jigniți”.

”În atenția Domnului Ministru al Sănătății, Prof. univ. Dr. Alexandru Rafila,

Vreau să vă aduc la cunoștință atitudinea umilitoare și jignitoarea la care sunt supuși medicii rezidenți de către unii din funcționarii instituției la care am fost detașați și pe care o aveți în subordine (DSP București).

Ads

Atât eu, cât și colegii mei, am acceptat această misiune, sacrificându-ne formarea noastră medicală în specialitate și penalizând bolnavii din spital prin absența noastră, în ideea de a ajuta în combaterea pandemiei și de a rămâne fideli jurământului pe care l-am depus, nu de a fi umiliți și jigniți.

Ca medici, aceste condiții în care ne desfășuram activitatea sunt inacceptabile și nu vom putea să ne continuăm misiunea.

Ca medic, vă contactez, având speranța că odată adusă la cunoștință dvs, această atitudine degradantă și de hărțuire la care sunt supuși medicii rezidenți va înceta și ne vom putea continua activitatea în condiții normale.

Dr. Victor Vasile”, se arată în postarea medicului pe un grup de Facebook.

Ads

Afirmațiile sale sunt susținute și de alte persoane.

”Subscriu. Am fost detașată la DSP timp de 3 luni în perioada aprilie-iunie 2021. Atitudinea pe care supraveghetorii noștri o aveau față de noi, și îmi pare rău, dar chiar nu pot găsi un cuvânt mai formal care să exprime ce vreau să zic, era absolut mizerabilă. Ne tratau cu o superioritate de nedescris, nemeritată, în condițiile în care fiecare ne făceam treaba și ne îndeplineam targetul pt ziua respectivă”, se arată într-un comentariu la postarea medicului.

O tânără, medic la Spitalul Clinic din Timișoara, explică într-un comentariu la postarea medicului că medicii rezidenți sunt obligați să lucreze încontinuu pentru că ei sunt puțini iar cazurile sunt din ce în ce mai multe, iar acest lucru, în timp ce angajații din DSP-uri ”continuă să stea la bârfă și cafele”.

”Așa se întâmplă în toată țara, rezidenții din centrele universitare sunt detașați să facă anchete epidemiologice pt DSP, în mod "voluntar" indiferent de stagiul pe care sunt. Ei lucrează de luni până duminică, pt că lumea se testează de luni până duminică și cineva trebuie să facă anchetele de luni până duminică, fară pauză, fară să fie plătiți desigur, sub amenințarea că nu li se semnează pontajul. Rezidenții sunt puțini și cazurile sunt din ce în ce mai multe și nu mai fac față, cu toate astea, în loc să suplimenteze personal cu asistenți din primării etc, preferă să îi sclavageasca pe bieții rezidenți.

Ads

Acest lucru se întâmplă de la începutul pandemiei, dar acum situația a devenit de nesuportat din cauza nr foarte mare de cazuri și a rezidenților puțini la număr, astfel încât se lucrează la foc continuu în fiecare zi și nimeni nu își poate lua o zi liberă că nu are cine să îl înlocuiască... Sunt absolut sigură că dnul ministru știe aceasta situație și nu îi pasă. La fel cum nici celor din DSP nu le pasă de rezidenți sau cât au ei de muncă ei continuă să stea la bârfă și cafele. Ați fi surprinși ce fel de oameni lucrează în DSP uri.

Majoritatea nu sunt doctori, așa cum ar fi normal. Mulți au facultăți private făcute pe la Spiru Haret, au pile etc, că în România, sunt economiști, psihologi, oameni cu facultatea făcută la ff, fară nici o legătură cu medicina. DSP -urile din țară sunt complet deprofesionalizate! Așa că orice demers către dnul ministru este sortit eșecului, știe și nu îi pasă, el nu a fost în stare să introducă nici certificatul verde că îl presa PSD-ul cu ușa să nu cumva să îl introducă că se pierd voturi de la alegători”, se arată în mesajul postat pe grupul Medici la Datorie.

Ads

DSP București, despre problemele medicilor rezidenți: Nu este chiar așa cum spune domnul doctor

Medicul Oana Nicolescu, directorul DSP București a spus pentru Ziare.com de ce unii medici rezidenți nu vor să se detașeze aici.

”Noi în momentul de față lucrăm cu medici rezidenți. Ei sunt detașați doar pentru 30 de zile. Nu este o opțiune în care ei se regăsesc permanent. Sunt nemulțumiri foarte mari, nu numai din partea domnului doctor.

Ei, probabil, au impresia că noi, DSP București, îi scoatem dintr-o pălărie și îi aducem să lucreze la noi. Nu. Noi toate aceste lucruri le facem prin rectorat. Le cerem un număr de rezidenți cu care trebuie să lucrăm. În momentul de față, vorbim, la nivel de București, de peste 3.000 de anchete epidemiologice. Nu avem cu cine să realizăm aceste anchete dacă medicii rezidenți nu ne susțin. Tot ei vor prelua și testele realizate în call-center. Știu că nu-și doresc să facă acest lucru, sunt foarte multe discuții.

Ads

Însă toți trebuie să înțeleagă că să faci parte din această pandemie este mare lucru. Ancheta pe care o realizează ar putea fi pentru un prieten, pentru un părinte, o persoană apropiată”, a explicat Dr. Oana Nicolescu.

”Lucrurile nu stau tocmai cum le prezintă domnul doctor”

Coordonatorul DSP București spune că medicii rezidenți trec printr-o perioadă de training până să înceapă să facă singuri anchetele epidemiologice.

”Nu-l cunosc pe domnul doctor dar înțeleg că lucrurile nu stau tocmai cum dumnealui le-a prezentat. În multe cazuri se pornește de la premisa că ”eu nu îmi doresc că fac acest lucru, nu vreau să fiu aici și fac numai ceea ce vreau”.

Ei stau 30 de zile la noi. Din momentul în care ajung aici, o săptămână este de acomodare și învățare. Pentru că nu îi aruncăm direct în activitate fără să știe ce au de făcut. Trec printr-un training. Sunt alături de ei medicii coordonatori care îi supraveghează și le răspund solicitărilor. Apoi au două săptămâni în care trebuie să muncească efectiv iar ultima săptămână deja se gândesc că pleacă și unii nu-și mai dau interesul la fel de mult. După alte 30 de zile vin alții și tot așa.

Coordonatorii chiar nu le vorbesc urât. În ultimii ani am lucrat mult cu medicii rezidenți, Iar din punctul de vedere al confortului, ne-ar fi plăcut să fie unul mai bun. De ce nu au venit să îmi spună dacă sunt probleme, dacă au fost hărțuiți. Eu am ușa deschisă pentru toată lumea. Lucrurile nu stau chiar așa cum spune domnul doctor”, a mai explicat dr. Oana Nicolescu.

”Le cerem să fie empatici cu cei care sună”

Șefa DSP București a mai precizat că ”totul depinde de implicarea fiecăruia”. ”Nu sunt lucruri de neînțeles mai ales că noi le dăm scris toate aceste informații. Iar ancheta epidemiologică se face în aplicație. Răspunzi întrebărilor din aplicație.

Ei trebuie să fie drăguți la telefon. Contează foarte mult empatia chiar dacă poate nu ai cu ce să-l ajuți pe omul de la celălalt capăt al firului. Eu acest lucru le cer. Oamenii ne apelează pentru că au probleme nu din plictiseală. Este o situație pe care trebuie s-o înțelegem în această pandemie.

Eu le spun de fiecare dată, dacă tot vin să lucreze șapte ore, să facă acel timp să fie de calitate. Sunt unii care spun că ei nu vor să facă decât un număr de anchete. Însă numărul mare de anchete epidemiologice vine din nevoie. Dacă cineva nu-și face numărul de anchete alocat, altcineva trebuie să preia și treaba lui. Sau și mai rău, rămân neefectuate.

Știu că nu este cea mai plăcută situație. Dar cred că totuși 30 de zile nu este o perioadă atât de mare încât să spui că nu poți.

Pe de altă parte, există posibilitatea ca medicii să își prelungească detașarea la DSP. Și chiar avem medici care sunt alături la noi de aproape șase luni”, a mai precizat dr. Oana Nicolescu.

În momentul de față, în toate sediile de la DSP București sunt peste 400 de medici rezidenți.