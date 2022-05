Actrița Viorica Vodă, detalii tulburătoare despre hărțuirea sexuală la care a fost supusă: "M-a ridicat pur și simplu și mi-a smuls sutienul de pe mine"

Actrița Viorica Vodă a dat detalii despre cazurile de hărțuire sexuală la care a fost supusă după rolul pe care l-a avut în filmul ”Filantropica”.

Marți seară, 3 mai, ea a vorbit pentru prima dată despre aceste incidente la Gala Premiilor Gopo.

Invitată în emisiunea ”La Măruță” de la PRO TV, actrița a explicat de ce nu a vorbit în public, până astăzi, despre aceste situații revoltătoare.

”Nu ești pregătită la 20 de ani, picată din fundul Moldovei, o pudoare în care era rușine să .. Eu vin dintr-o societate extrem de conservatoare. Gândește-te că înainte de Revoluție, cum a fost la noi, păi eu vin de acolo unde bărbatul este universul meu. Dacă o femeie greșește sau un bărbat ... lucrurile astea nu că sunt considerate de condamnat, sunt de rușinea rușinilor” a spus Viorica Vodă.

Aceasta a dat și un exemplu, referindu-se la un regizor ”care avea o vârstă destul de respectabilă”, care i-a cerut la un moment dat, pentru un rol într-un serial, să îl sune pe el, personal, seara.

Actrița nu l-a sunat, iar regizorul a forțat-o să rămână fără sutien într-o scenă despre care nu fusese anunțată.

”Nu l-am sunat. Filmarea a fost destul de dificilă, era pe tren, eu jucam un fel de securistă, ceva de genul, ți-am zis că am mers numai pe tipologia asta mult timp pe film, frivolități în toate ipostazele, eu așa le spun, și aveam cu marele actor Motoi, a fost un actor important, eram flatată, uau, joc cu Motoi, și la un moment dat regizorul respectiv mi-a cerut să renunț la sutien, deci eram în cușetă, că vezi Doamne, așa era motivația, că acele femei erau expuse și făceau orice ca să obțină informații.

N-am vrut să fac treaba asta pentru că nu am fost pregătită, nu discutasem. Lucrurile astea se discută înainte. Am reacționat destul de ... cum să spun, așa, de .. nepregătită, domn regizor, dar cu tact și eleganță. A început să urle, efectiv, în tot trenul ăla, repet, că s-a închiriat un tren, că era undeva spre Moldova, așa, m-a jignit verbal față de toată echipa. Nu pot să redau scena. M-a ridicat pur și simplu și mi-a smuls sutienul de pe mine. Deci, când spun, mi-a smuls sutienul și mi-a cerut să am o scenă erotică sau ceva.. cu colega mea Aniela Petreanu, care a jucat la Divertis, o actriță de comedie foarte bună.

Evident că reacția a fost .. destul de șocată. Cu toată echipa de față. Eu m-am blocat, am început să plâng. Tremuram, visceral, deci efectiv tremuram, plângeam cu sughițuri și i-am spus dar nu aveți dreptul să puneți mâna pe mine..Adică lucrurile astea sunt lipsite de profesionalism”, a relatat actrița la PRO TV.

Printre cei care au reacționat la dezvăluirile Vioricăi Vodă este Tudor Chirilă.

Artistul a dezvăluit că încă din timpul facultății studentele sunt victime ale hărțuirii sexuale, într-o postare pe pagina sa de pe Facebook:

"Poate că e un moment bun să vorbim despre facultățile de teatru în care profesorii de actorie fac avansuri studentelor sau în care profesori titulari la catedră se ocupă cu “pregătirea” pentru facultate.

Poate ar fi momentul să vorbim și despre stigmatizarea studentelor care refuză să se dezbrace complet la clasa în virtutea unor exerciții de “actorie” care chipurile au rolul de a dezinhibă.

(Cunosc un caz real a cărui poveste am aflat-o direct de la victima care într-un final a reușit să schimbe școala)

Da’ probabil că ne-ar pune pe toți la punct una care așteaptă un Ferrari de la vânătorul vieții ei, mașină pentru care el va fi scutit de rusinoasele drumuri la Mega Image", a scris Tudor Chirilă.