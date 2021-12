Rodica Negrea împlinește 65 de ani. Marea actriță impresionează în roluri memorabile de dramă și comedie VIDEO

Actriţa Rodica Negrea s-a născut la 25 decembrie 1956, la Târgu-Mureş și după absolvirea liceului şi a Şcolii Populare de Artă din oraşul natal a plecat, la Bucureşti, pentru a susţine examenul de admitere la Facultatea de teatru.

A fost a cincea candidată, din 300, care a luat examenul. În 1980, a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale", la clasa prof. Olga Tudorache şi a debutat pe scena Teatrului Mic din Bucureşti, unde este şi astăzi actriţă, în rolul Matildei (Tillie) în piesa "Efectul razelor gama asupra anemonelor" de Paul Zinder (regia Cătălina Buzoianu, 1977).

Rodica Negrea a realizat, de-a lungul carierei sale, roluri complexe, atât din registrul tragic, cât şi din cel comic, între care amintim: Tereza în "Lecţia de engleză" de Nataşa Tanska (1980, regia Nae Cosmescu), Fata lui Niţă, a doua matracucă, în "Nişte ţărani" de Dinu Săraru (1981, regia Cătălina Buzoianu), Ivona în "Ivona, principesa Burgundiei" de Witold Gombrowitz (1983, regia Cătălina Buzoianu), Angela în "Mitică Popescu" de Camil Petrescu (1984, regia Cristian Hadji-Culea), Sofia în "Amurgul burghez" de Romulus Guga (1986, regia Dan Piţa), Zoe în "O scrisoare pierdută" de I.L. Caragiale (1988, regia Silviu Purcărete), Nastasia în "Maidanul cu dragoste" de G.M. Zamfirescu (1989, regia Grigore Gonţa), Solomia în "Minunea Învierii Lui" de Pătruţ Piciu Procopiu (1990, regia Cristian Hadji-Culea), Miss Hassett în "Mlaştina" de Caryl Churchill (1991, regia Andreea Vulpe), Bătrâna în "Scaunele" de Eugen Ionescu (1992, regia Dragoş Galgoţiu), Ase în "Peer Gynt" de Henrik Ibsen (1993, regia Ştefan Iordănescu), Doamna în "Cercul" de Arthur Schnitzler (1995, regia Dragoş Galgoţiu), Efimiţa în "Conu' Leonida faţă cu reacţiunea" de I.L. Caragiale (1996, regia Felix Alexa), Dorra în "Despre sexul femeii ca un câmp de luptă în războiul din Bosnia" de Matei Vişniec (1998, regia Răzvan Ionescu), Lăptăreasa în "Sonata fantomelor" de August Strindberg (1999, regia Cătălina Buzoianu), Maja în "Baal" de Bertolt Brecht (2003, regia Dragoş Galgoţiu), Mary Featherstone în "Cum iubeşte cealaltă jumătate" de Alan Ayckbourn (2003, regia Sanda Manu), Casandra în "Război cu Troia nu se face", după Jean Giraudoux (2007, regia Florin Călinescu), Ariel în "Furtuna" de William Shakespeare (2009, regia Cătălina Buzoianu), Mutter Courage în "Mutter Courage şi copiii ei" de Bertolt Brecht (2013, regia Victor Ioan Frunză), Violet în "Ţinutul din miezul verii" de Tracy Letts (2017, regia Vlad Massaci), potrivit site-ului oficial al Teatrului Mic din Bucureşti.

A jucat şi pe scena Teatrului ACT, unde a fost Rose în "Rose" de Martin Sherman (2004, regia Liana Ceterchi) şi Midori-san în "Puşca de vânătoare" de Yasushi Inoue (2000, regia Liana Ceterchi), iar la Teatrul Metropolis a interpretat rolul Puşei, mama, în "Pentru o mai bună înţelegere" de Mimi Brănescu (2018, regia Mimi Brănescu). La Teatrul "Tony Bulandra" Târgovişte a jucat rolul Helen în "Darul Gorgonei" de Peter Shaffer (2004, direcţia de scenă Victor Ioan Frunză) şi la Teatrul Ţăndărică a fost Nelle în "Till Eulenspiegel" de Charles de Coster (1979, regia Cătălina Buzoianu).

Rodica Negrea a jucat, de asemenea, în spectacole de teatru de televiziune - "Efectul razelor gama asupra anemonelor" (1977, regia Cătălina Buzoianu) sau "Citadela sfărâmată" de Horia Lovinescu (1980, regia Olimpia Arghir), dar şi în filmele "E atât de aproape fericirea" (1977, regia Andrei Cătălin Băleanu), "Audienţa" (1979, regia Mircea George Cornea), "Ion: Blestemul pământului, blestemul iubirii" (1980, regia Mircea Mureşan), "Ştefan Luchian" (1981, regia Nicolae Mărgineanu), "Mult mai de preţ e iubirea" (1982, regia Dan Marcoci), "Emisia continuă" (1985, regia Dinu Tănase), "Still Center/Buricul pământului" (2005, regia Carina Tăutu), "Fratele lui Dan" (2008, regia Tudor Cristian Jurgiu), "Blu" (2012, regia Nicolae Constantin Tănase), "The Zero Theorem" (2013, regia Terry Gilliam), "Omega Rose" (2015, regia George Dorobanţu), "Meda" (2016, regia Emanuel Pârvu), "Meda sau partea nu prea fericită a lucrurilor" (2017, regia Emanuel Pârvu), "Moon Hotel Kabul", (2018, co-producţie România-Franţa, regia Anca Damian), precum şi în serialele TV "Sex Traffic" (2004, regia David Yates), "Hacker" (2004, regia Stere Gulea, Alexandra Gulea), "Lacrimi de iubire" (2005, regia Bogdan Tiberiu Dumitrescu, Iura Luncaşu), "Iubire ca-n filme" (2006, regia Iura Luncaşu), "Cu un pas înainte" (2008, regia Alex Berceanu, Bogdan Tiberiu Dumitrescu, Jesús del Cerro, Virgil Nicolaescu), "Îngeraşii" (2008, regia Vladimir Anton, Mihai Brătilă, Bogdan Dumitrescu), "Aniela" (2009, regia Iura Luncaşu), "Moştenirea" (2010, regia Laurenţiu Maronese, Mihai Brătilă, Iura Luncaşu), "Atletico Textila" (2016, regia George Dogaru), "Las Fierbinţi" (2017, ediţie specială de Crăciun, regia Dragoş Buliga, Constantin Popescu).

A realizat, împreună cu actriţa Magda Catone, o colecţie audio de poveşti pentru copii. A fost căsătorită cu regretatul actor Dinu Manolache, având împreună o fiică, Ilinca Manolache, în prezent, actriţă.

I-a fost decernat Premiul de debut (1977) la Festivalul de Teatru de la Braşov pentru interpretarea rolului Tillie în spectacolul "Efectul razelor gamma asupra anemonelor" de Paul Zinder (regia Cătălina Buzoianu, Teatrul Mic), Premiul de interpretare rol feminin (1983) în cadrul Festivalului de Film pentru Tineret de la Costineşti pentru filmul "Mult mai de preţ e iubirea" (regia Dan Marcoci), Premiul pentru rol principal feminin ATM (1983) pentru interpretarea rolului Ivona în spectacolul "Ivona, principesa Burgundiei" de Witold Gombrowitz (regia Cătălina Buzoianu, Teatrul Mic), Trofeul Festivalului - Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal şi Premiul Publicului pentru interpretarea rolului Violet în spectacolul "Ţinutul din miezul verii" regia Vlad Massaci, în cadrul Festivalului de Teatru "Elvira Godeanu" (2019) şi Premiul pentru cea mai bună actriţă pentru interpretarea rolului Violet în spectacolul "Ţinutul din miezul verii' regia Vlad Massaci, în cadrul Festivalului de Teatru "Buzău/Iubeşte/Teatru" (2019).

În 2000, actriţa a fost nominalizată la Premiile UNITER la categoria Cel mai bun rol principal feminin pentru interpretarea rolului Midori-san în spectacolul "Puşca de vânătoare" de Yasushi Inoue (regia Liana Ceterchi, Teatrul ACT) şi, în 2013, la categoria Cel mai bun rol principal feminin pentru interpretarea rolului Mutter Courage în spectacolul "Mutter Courage şi copiii ei" de Bertolt Brecht (regia Victor Ioan Frunză, Teatrul Mic).

A câştigat, în mai 2019, Premiul Uniunii Cineaştilor din România pentru interpretare feminină în rol secundar pentru rolul dna Preda din filmul "Moon Hotel Kabul", în regia Ancăi Damian, recompensată cu premiul pentru cel mai bun regizor în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Varşovia, unde, în octombrie 2018, a avut loc premiera internaţională a filmului. A fost nominalizată pentru acelaşi rol, în acelaşi an, la Premiile Gopo la categoria cea mai bună actriţă într-un rol secundar, potrivit https://premiilegopo.ro/.