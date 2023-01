Actriță răpusă de cancer la doar 45 de ani. A jucat în sezonul 2 din Star Trek

Actriţa Annie Wersching, cunoscută din serialul "24" şi din jocul video "The Last of Us", a murit la vârsta de 45 de ani după o luptă de doi ani cu cancerul, scrie Variety.

Moartea lui Wersching a fost confirmată printr-o campanie GoFundMe, distribuită pentru a atrage sprijin financiar pentru familia actriţei. Campania a fost distribuită de Alexi Hawley, showrunnerul „The Rookie”, Julie Plec, showrunnerul „The Vampire Diaries”, precum şi de directorul de creaţie „The Last of Us”, Neil Druckmann.

Născută în St. Louis, primul rol pe ecran al lui Wersching a venit la 24 de ani, într-un episod din „Star Trek: Enterprise” în 2002 Wersching a continuat să apară într-o varietate de seriale - inclusiv „Frasier”, „Supernatural” şi „Charmed” - înainte de a obţine roluri în serialele „General Hospital” şi în „24”. Wersching s-a alăturat mai târziu distribuţiilor „Timeless”, „The Vampire Diaries” şi „Extant”. Wersching apare şi în „Runaways” şi „The Rookie”.

Jon Cassar, regizorul și producătorul executiv al serialului 24, a adus, de asemenea, un omagiu: „Inima mea este frântă în mai multe bucăți decât pot număra. Annie a venit în lumea mea cu o inimă deschisă și un zâmbet contagios. Arborând un asemenea talent, mi-a tăiat respirația. Annie a devenit mai mult decât o colegă de muncă, a devenit o adevărată prietenă pentru mine, familia mea și pentru fiecare membru al distribuției și al echipei care a lucrat cu ea. Le va lipsi cu adevărat, atât lor, cât și fanilor cu care își găsea mereu timp să interacționeze. Annie, îți vom simți lipsa, ți-ai lăsat amprenta și suntem cu toții mai buni pentru asta“.

Unul dintre ultimele sale roluri a fost în sezonul 2 din Star Trek.

Annie Wersching şi soţul ei Stephen au trei fii, Eddie, Ozzie şi Archie, în vârstă de 12, 9 şi 4 ani.