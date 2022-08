Actriţa Anne Heche este în stare stabilă după ce mașina în care se afla a început să ardă. Ce spun medicii

Actriţa Anne Heche este acum în stare stabilă, după ce vineri a fost internată în stare

critică. Actrița în vârstă de 53 de ani suferise un accident, a intrat cu maşina într-o

casă de pe Walgrove Avenue, Los Angeles.

„Anne este în prezent în stare stabilă”, se arată în declaraţie. „Familia şi prietenii

ei vă cer să vă gândiţi şi să vă rugaţi pentru ea. De asemenea, vă rugăm să-i

respectaţi intimitatea în această perioadă dificilă”.

Heche a suferit arsuri când maşina Mini Cooper pe care o conducea a început să ardă.

TMZ a scris despre accident vineri, cu o relatare ce includea şi înregistrare video de

deasupra locului accidentului. Cel care era în locuinţă nu a fost rănit.

Heche este un veterană a televiziunii şi filmului care a devenit cunoscută la sfârşitul

anilor 1990 ca parteneră a lui Ellen DeGeneres. După ce relaţia s-a încheiat, Heche a

spus că atât mediatizare, cât şi notorietatea care au venit după au fost în detrimentul

carierei ei.

Ea a jucat în „Donnie Brasco (1997) şi „I Know What You Did Last Summer” (1997), „Six

Days Seven Nights” (1998). Serialele TV în care a apărut: „Ally McBeal”, „Everwood”,

„Men in Trees” şi „The Michael J. Fox Show”, "Gracie's Choice" şi "Vanished". A primit

un trofeu Daytime Emmy pentru rolul din „Another World”.