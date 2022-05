Actorul Mike Hagerty a decedat la vârsta de 67 de ani. Anunțul a fost făcut de actrița Bridget Everett, care a jucat alături de el în serialul HBO ”Somebody Somewhere”.

Cauza morții actorului nu a fost dezvăluită.

”Cu mare tristețe, familia lui Michael G. Hagerty i-a anunțat moartea ieri, la Los Angeles. Un actor iubit, dragostea lui pentru orașul natal, Chicago, și pentru familia sa a fost piatra de temelie a vieții sale.

L-am iubit pe Mike din momentul în care l-am cunoscut. Era atât de special. Cald, amuzant. Suntem devastați că a murit. Mike a fost adorat de întreaga distribuție și echipa din Somebody Somewhere. Gândurile noastre sunt la soția și familia lui”, a scris actrița.

În serialul HBO, Hagerty a interpretat personajul lui Everett, tatăl lui Sam.

El a devenit cunoscut datorită serialului ”Friends”, în care a interpretat rolul administratorului, domnul Treeger.

Printre filmele în care a mai jucat se numără ”Brewster’s Millions”, ”So I Married an Axe Murderer, ”Austin Powers: The Spy Who Shagged Me”, ”Inspector Gadget”, ”Rampage: The Hillside Strangler Murders” și ”Thin Ice”, amintește Digi24.