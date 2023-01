Actorul, cântărețul și regizorul sovietic de origine georgiană, Vakhtang Kikabidze, a murit la vârsta de 85 de ani, duminică, 15 ianuarie 2023, anunță postul de televiziune georgian „Mtavari Arkhi”.

Vakhtang Konstantinovich Kikabidze s-a născut pe 19 iulie 1938 la Tbilisi. Tatăl său, Konstantin Kikabidze, a lucrat ca jurnalist, iar mama lui, Manana Bagrationi, a fost cântăreață.

După ce a absolvit școala, a intrat la Universitatea de Stat din Tbilisi. A abandonat școala în al doilea an și în 1959 a devenit artist al Filarmonicii din Tbilisi. Apoi a studiat la Institutul de Stat de Limbi Străine din Tbilisi, dar nici aici nu și-a terminat studiile.

În 1966, Vakhtang Kikabidze a jucat pentru prima dată în comedia muzicală „Întâlnirea în munți” regizată de Nikolai Sanișvili. Trei ani mai târziu, regizorul Georgy Danelia l-a invitat pe Kikabidze să joace rolul principal al unui tânăr medic, Benjamin Glonti, în tragicomedia ”Don’t Cry!”

De-a lungul carierei, a jucat zeci de roluri în cinematografia sovietică și georgiană. Unul dintre cele mai cunoscute roluri ale lui Kikabidze este Valiko Mizandari din filmul lui Georgy Daneliya „Mimino”. De asemenea, este cunoscut pentru rolurile sale din filmele „Don’t Cry!”, „Melodies of the Veriysky Quarter”, „TASS este autorizat să declare...”.

În 1981, Vakhtang Kikabidze a regizat comedia „Fii sănătos, dragă!”, bazată pe propriul scenariu, care a câștigat Marele Premiu la Festivalul de la Gabrovo în 1983. În 1985, Kikabidze a turnat filmul „A Man and All the Rest”, unde a jucat rolul principal.

În total, în filmografia lui Kikabidze sunt peste 20 de picturi.

Pe lângă cariera sa de actor de film, Kikabidze era cunoscut și ca cântăreț pop. Din 1967, pentru o lungă perioadă de timp, a fost solist al ansamblului Orera, iar ulterior a susținut concerte solo.

În 1978 a devenit laureat al Premiului de Stat al URSS. În 1980 - Artist al Poporului în Georgia, în 2013 - Artist al Ucrainei.

Vakhtang Kikabidze a fost și un prieten al Ucrainei, făcând predicții despre soartă ce îl așteaptă pe Putin, omul aflat la cârma Federației Ruse, care conduce un război josnic și sângeros împotriva poporului ucrainean. Potrivit lui Kikabidze, dictatorul fie va fi „înlăturat” de cercul său interior, fie va fi pedepsit de divinitate pentru crimele sale din Ucraina.