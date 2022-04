Popularul actor rus Artur Smolyaninov, pe care cinefilii îl cunosc din filmul „9th Company”, a numit războiul din Ucraina un masacru și ”teroare pursânge”. De asemenea, potrivit acestuia, președintele rus Vladimir Putin este principala ”victimă” a propagandei de la Kremlin, deoarece pentru el ”operațiunea specială este întreaga sa viață”.

Ads

"Acesta nu este un război, în nici un caz - acesta este un masacru, teroare. Teroarea de rasă pură. Acesta nu se va opri după voia noastră, nici nu mai suntem în stare să ne unim. Trenul a plecat deja, dar întrebarea este: a existat vreodată un tren?” - a spus Smolyaninov într-un interviu cu jurnalista Ekaterina Gordeeva pe canalul ei de YouTube.

Actorul a menționat că a anticipat o invazie rusă pe scară largă a Ucrainei în 2015.

"Am înțeles asta în 2015. Am avut un astfel de sentiment. Nu vreau să par un fel de profet, este suficient să avem ochi și urechi pentru asta și să cunoaștem puțin despre istoria noastră. Iată că am ajuns în februarie 2022, când m-am trezit și gata - viața s-a terminat. Un dezastru, totul ars, cenușă", a adăugat el.

Smolyaninov a subliniat că rușii l-au crezut pe Putin la începutul carierei prezidențiale, dar au ignorat un aspect important: nevoia veșnică a șefului Kremlinului de a-și găsi dușmani.

Ads

"L-am crezut. Cum crezi un om când spune: "Te iubesc și totul va fi bine" ... Și până la urmă, până în 2008, în general, totul a fost bine în viață ... Dar cetățeanul Putin, era locuitor al aceleiași țări și, din câte am înțeles, el însuși este mai mult o victimă a propagandei, pentru că profesia lui era aceea de a căuta dușmani ai marii patrii... O persoană și-a petrecut toată viața învățând să caute dușmani. Toată viața lui este o operațiune specială, adică spune una, gândește alta și face altceva", a spus actorul.