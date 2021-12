Pedeapsa primită de un militar român judecat pentru un accident mortal produs în timpul unui exercițiu NATO din Germania

Tribunalul Militar București a pronunțat în 10 decembrie o primă sentință în dosarul accidentului produs în 2014, în timpul unui exercițiu NATO din Germania, când un militar român a murit și patru au fost răniți.

Doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare. Aceasta este pedeapsa aplicată de Tribunalul București plutonierului Viorel Ionel Amzărescu, considerat responsabil pentru un accident din timpul unui exercițiu NATO în care un militar român (plutonierul Adrian-Constantin Leu) a murit, iar trei, printre care și Amzărescu, au fost răniți.

Accidentul a avut loc în 5 septembrie 2014, când 130 de militari români au participat la exercițiul multinațional Saber Junction-14, desfășurat în localitatea Hohenfels din Germania.

Viorel Ionel Amzărescu conducea blindatul de transport tip HMMWV, în poligonul de instrucție Joint Multinațional Readines Center, pe un drum de tancuri, când a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat. Ancheta a scos la iveală că pe porțiunea de drum pe care a avut loc accidentul limita de viteză era de 30 km/h, iar militarul român a condus cu o vitează mai mare. Expertiza din dosar a stabilit că înainte de a pierde controlul volanului, militarul român conducea cu 54 de km/h, cu 24/ km/h peste limita admisă pe porțiunea respectivă.

„Din ansamblul probator administrat în cauză a rezultat că inculpatul nu a adoptat o conduită similară cu a celorlalți conducători de vehicule în abordarea segmentului de drum pe care s-a produs accidentul, fiind conducătorul singurului vehicul din coloană care a pierdut controlul direcției de deplasare, accidental producându-se în mod evident ca urmare a nerespectării a măsurilor de prevedere pentru efectuarea respectivei activități, prin aceea că nu a respectat semnificația indicatoarelor de semnalizare și limita maxima a vitezei de deplasare”, s-a arătat în rechizitoriul de trimitere în judecată a militarului român.

Conform Raportului de expertiză accidentul s-a produs pe un drum de macadam, destinat circulației vehiculelor blindate:

- suprafața părții carosabile este din pietriș, lățimea drumului variind în măsură considerabilă (în zona în care vehiculul implicat a ieșit în decor, aceasta este de cca. 6,5 m);

- în zona respectivă, drumul este aproximativ drept (la circa 50 m după o curbă la dreapta) și în pantă coborâtoare, gradientul pantei fiind între 10% și 15% (în locul în care vehiculul a ieșit în decor, acesta fiind de circa 10%);

- în zona producerii accidentului există un indicator de limitare a vitezei la 30 km/h, indicatorul fiind amplasat înaintea secțiunii în pantă; de asemenea, există indicatoare suplimentare care semnalizează curba și panta;

- partea carosabilă – uscată, timpul – ziua, vizibilitatea – normală pe timp de zi;

- viteza maxim autorizată în zona accidentului: 30 km/h.

„Starea de pericol care a condus la producerea accidentului a fost generată de către conducătorul vehiculului HMMWV, inculpate, care în momentele premergătoare accidentului a circulat cu o viteză de cca. 54-55 km/h superioară limitei maxim admise de 30 km/h, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare a vehiculului și s-a răsturnat cu acesta în afara părții carosabile”, se mai arată în dosar.

Apărarea militarului trimis în judecată

În timpul anchetei și a procesului, militarul considerat responsabil de producerea accidentului s-a apărat susținând că „după câteva opriri, la reluarea deplasării, la un moment dat a auzit o bubuitură, a început să derapeze și a pierdut controlul direcției de deplasare”. Plutonierul a mai declarat că se deplasa cu o viteză de aproximativ 30 km/h, nu a mărit viteza de deplasare anterior producerii accidentului și nu a observat indicatoarele de restricționare a vitezei. „... mașina a început să fugă de spate, brusc și volanul s-a virat către dreapta, moment în care am pus ambele mâini pe volan și am încercat să o redresez, concomitent am călcat ușor succesiv, frâna, accelerația și iarăși frâna”, a declarat militarul.

Ancheta a arătat că transportorul nu avea nicio defecțiune tehnică. Astfel, militarul român a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare.

În pronunțarea sentinței, Tribunalul București a ținut cont de „preeminența dreptului la viață, care justifică necesitatea aplicării unei pedepse cu închisoarea”. În același timp, Tribunalul Militar a aplicat o pedeapsă cu suspendare ținând cont de: statutul social al inculpatului, de caracterizările favorabile depuse la dosar și de evoluția în cariera militară, de faptul că nu a mai săvârșit infracțiuni și de conduita corectă după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal.

„În raport de elementele de individualizare anterior analizate, având în vedere numărul foarte mare al accidentelor de circulație și al infracțiunilor de acest gen, iresponsabilitatea multor șoferi, dar și faptul că accidentul rutier provocat de inculpat a avut consecințe dramatice și iremediabile, pierzându-și viața o persoană, instanța reține că fapta inculpatului prezintă un grad de pericol social concret ridicat, pentru care se impune aplicarea unei pedepse orientate spre media limitelor speciale între care se poate face individualizarea judiciară”, se arată în sentința Tribunalului Militar București, care nu este definitivă, putând fi atacată cu apel la Curtea Militară de Apel București.