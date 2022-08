Un bărbat de 73 de ani din Snagov a fost condamnat definitiv la un an și patru luni de închisoare cu suspendare pentru un accident mortal produs pe DN1, în Săftica. În proces, bărbatul a invocat că trecerea de pietoni pe care a avut loc accidentul este una periculoasă, dovadă fiind realizarea unei pasarele pietonale de către CNAIR.

Ads

Curtea de Apel București a pronunțat recent sentința finală într-un dosar de ucidere din culpă în care a fost trimis în judecată un pensionar care, aflat la volanul unui Porsche Macan, a provocat un accident mortal, pe o trecere de pietoni de pe DN1, în Săftica.

Accidentul a avut loc în 4 aprilie 2018. „Pe fondul nerespectării dispoziţiilor legale privind circulaţia pe drumurile publice, a surprins şi accidentat mortal pe numitul ……, pieton care se angajase în traversarea drumului public - de la dreapta la stânga, raportat la direcţia de deplasare a autovehiculului susmenţionat - pe trecerea pentru pietoni marcată şi semnalizată corespunzător”, s-a arătat în rechizitoriu.

În urma expertizei realizate în dosar s-a stabilit că victima avea o alcoolemie de 1,80 g‰ alcool în sânge, iar șoferul circula cu aproximativ 68 km/h.

„Starea de pericol, ce a condus la producerea accidentului, a fost creată de către inculpat, prin aceea că a circulat neatent la trecerea pentru pietoni, fără să reducă din timp viteza, astfel încât să oprească autoturismul în siguranţă, pentru a acorda prioritate de trecere victimei angajate în traversare regulamentară pe marcajul pietonal”, a concluzionat expertul.

Ads

„Se apropia în fugă o siluetă”

Bărbatul trimis în judecată a recunoscut vina pentru producerea accidentului, explicând cum s-a produs tragedia.

„Ajuns în apropierea trecerii pentru pietoni din localitatea Săftica, circulând cu aproximativ 70 km/h, m-am asigurat că, din partea stângă, respectiv dintre separatoarele de mers, să nu se angajeze în traversare vreun pieton.

În clipa imediat următoare, eu fiind la aproximativ 1-2 m faţă de trecerea pentru pietoni, am observat cum, din partea mea dreaptă, pe trecerea pentru pietoni, se apropia în fugă o siluetă, pe care nu am putut-o distinge foarte clar. Având în vedere cele observate, am tras brusc de volan către stânga mea, atât cât mi-a permis spațiul până în separatoarele de mers, întrucât să frânez nu am mai avut timp. La foarte scurt timp, am auzit o bufnitură și am observat și câteva cioburi provenite de la parbriz, care au căzut în interiorul habitaclului autoturismului”, a declarat pensionarul.

Bărbatul vinovat de producerea accidentului a mai spus că, „de vină” pentru producerea accidentului este trecerea de pietoni, care „este iluminată strict în zona carosabilului, și nu în zona acostamentului, respectiv trotuarului”.

Ads

„Totodată, la scurt timp după producerea accidentului rutier, autoritățile competente au considerat că zona este una periculoasă și au desființat trecerea pentru pietoni, montând o pasarelă de trecere a pietonilor. Așadar, însuși autoritățile competente au considerat că trecerea pentru pietoni respectivă este una periculoasă și au luat măsuri în acest sens, prin montarea pasarelei pietonale, variantă mult mai sigură pentru pietoni”, s-a mai apărat pensionarul.

În urma procesului, șoferul a fost declarat unicul vinovat pentru producerea accidentului, fiind condamnat la un an și patru luni de închisoare cu suspendare. Rudele victimei, deși aveau posibilitatea să se constituie parte civilă în proces, pentru a obține daune morale din partea firmei de asigurări la care mașina era asigurată, nu au făcut-o. Totuși, familia victimei poate deschide un proces separat prin care să ceară daune morale și materiale.