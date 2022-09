Tentativă de muşamalizare a unui accident de tren la CE Oltenia. Ce spune un deputat USR FOTO

Deputatul USR de Gorj Radu Miruţă acuză, vineri, o tentativă de muşamalizare a unui accident de muncă la CE Oltenia.

Locomotiva unui tren cu 16 vagoane, pline cu cărbune, a rămas fără frâne, iar mai multe vagoane au deraiat, dar nimeni nu ar avea voie să vorbească despre subiect, sub ameninţarea desfacerii contractului de muncă.

Ads

”Accident de munca cu încercare de muşamalizare astăzi în CE Oltenia, la Motru. ”O funie” compusă din 16 vagoane, încărcată de cărbune care venea de la Roşiuţa şi mergea înspre triaj pentru formarea navetei, la Motru a deraiat”, a scris deputatul USR Radu Miruţă, vineri seară, pe Facebook.

Potrivit acestora, locomotiva a rămas fără frâne, 5-7 vagoane au sărit de pe sine şi ”sunt un morman de fiare”. ”Un mecanic a sărit, unul a rămas în locomotiva deraiată. Nimeni nu are voie sa vorbească despre subiect, nimeni nu are voie sa facă vreo poză la faţa locului sub ameninţarea desfacerii contractului de muncă, totul se doreşte muşamalizat”, a mai scris deputatul.

Ads

FOTO Radu Miruță

Acesta acuză ”linii uzate, locomotive şi vagoane cu revizii adesea doar pe hârtie, contracte împărţite pe ochi frumoşi, angajări pe criterii politice”. ”Ministrul Virgil Popescu ne spunea acum 3 zile ca la CE Oltenia sunt cele mai bune condiţii de lucru.

A uitat să menţioneze că doar pentru cei mufaţi la combinaţiile din CEO. Acest ministru sinistru care a înnebunit lumea cu lipsa soluţiilor a fost susţinut în aceasta săptămână în funcţie de către PSD Gorj”, a mai scris deputatul.