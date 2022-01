Judecătoria Ploiești a pronunțat o primă sentință într-un dosar de înșelăciune în care a fost trimis în judecată un deținut din Penitenciarul Arad care a înșelat mai multe persoane prin metoda „accidentul”. O convorbire interceptată de anchetatori arată cum ajung oamenii, în special cei mai în vârstă, să cadă în plasa escrocilor prin metoda „accidentul”.

Una dintre cele mai simple metode de înșelăciune căreia îi cad victimă oamenii în vârstă este metoda „accidentul”. Prin această metodă, escrocii, de cele mai multe ori deținuți aflați în diferite penitenciare din țară, după ce reușesc să introducă în închisoare telefoane mobile, sună pe numere de telefon fix și, acolo unde răspund oameni în vârstă, spun că sunt fiul/fiica și au nevoie urgentă de bani pentru avocat sau doctor.

O convorbire surprinsă într-un astfel de dosar arată teatrul jucat de escroci și modalitatea în care oameni disperați să își ajute copilul „accidentat grav” ajung să dea tot ce au în casă:

VICTIMA: Da?

ESCROCUL: Alo..

VICTIMA: Da..

ESCROCUL: Ce faci mamă, m-auzi?

VICTIMA: Da, ce-ați pățit?

ESCROCUL: Vezi că sunt la spital mamă, nu mai pot!

VICTIMA: Ți-e rău?

ESCROCUL: Ce mi-e rău, m-a lovit unu cu mășina, nu mai pot..am coastele rupte, am picioarele rupte..

VICTIMA: Au, au au..aoleu....unde la spital?

ESCROCUL: La spital la urgențe, la Buzău aici..nu mai pot..

VICTIMA: Vai de mine mămică..

ESCROCUL: Aoleu mămică mămică, nu mai pot, am picioarele rupte, am coastele rupte, am coloana ruptă, nu mai pot..

VICTIMA: Cum mămică că doar am vorbit..fetița..

ESCROCUL: Acum 20 de minute s-a întâmplat, nu mai pot, aoleu aoleu.. m-a lovit unu cu mășîna și a fugit, îl caută poliția

VICTIMA: Aoleu...și eu ce să fac, hai că vin și eu la Buzău..

ESCROCUL: Păi nu ai cum să vii pentru că nu-ți da voie să …. e coronavirusul..cu boală aia chinezească..

VICTIMA: Aoleu și pe ține te-a băgat la spital?

ESCROCUL: M-a băgat la urgențe îți dai seama că sunt foarte grav, nu mai pot..

VICTIMA: Doamne, mămică...

ESCROCUL: Aoleu mămică..

VICTIMA: Aoleu!!

ESCROCUL: Aoleu..M-auzi?

(Conversația se întrerupe, după care persoană vătămată este apelată imediat de către escroc și se continuă astfel:)

VICTIMA: Daaa

ESCROCUL: Nu mai îmi închide..telefonul, mă auzi?

VICTIMA: Te aud mămică, te aud..

ESCROCUL: Vezi că te sun de la centrală de la Spital, de-aici, nu mai pot..

VICTIMA: Eu cu ce să te ajut eu mai mămică, M. nu-i cu tine?

ESCROCUL: Este, este și ea dar este jos și nu o lasă să….

VICTIMA: Te aud mămică, te aud..

ESCROCUL: Să-mi doneze sânge, că am pierdut foarte mult sânge..

VICTIMA: Aoleu..

ESCROCUL: Te-am sunat să-ți spun că am nevoie de foarte mulți bani că să mă opereze la coloana că am 2 inele fracturate de la coloana, nu mai pot..

VICTIMA: Vai de mine mămică..ce-a dat peste mine, mămică...!

ESCROCUL: Aoleu mămică, câți bani ai în casă că să poți să mă ajuți să mă opereze domnul doctor?

VICTIMA: Lasă mămică că îți dau..pune și de banii tăi care îi ai..îți dau!

ESCROCUL: Pune și din banii mei, pune și din banii tăi pune și ..

VICTIMA: Pun mămică, pun, pun toți banii, ți-i dau mămică.. (plânge) ..ce să mai mă fac..?

ESCROCUL: Du-te pune-i și pe ai tăi și pe-ai mei că îmi trebuie vreo 300 de milioane că să mă opereze că trebuie să mă ducă la București.. la urgențe la spital la Floreasca..

VICTIMA: Și cine vine acasă la bani mămică? Cine vine să-i dau banii acasă aici?

ESCROCUL: Ascultă-mă te rog, nu mai pot!...aoleu..

VICTIMA: Ce să-ți fac mai... (plânge)

ESCROCUL: Mă operează...nu vreau să rămân paralizat...

VICTIMA: Știu mămică, știu...dar eu cui să-i dau banii?Na..

ESCROCUL: Ajută-mă te rog, uite, ia-l pe domnul doctor, vorbește cu el ..

VICTIMA: Eu îți dau banii toți, dar cui să-i dau?

ESCROCUL: Uite, te rog, ascultă-mă, spune-mi te rog acum câți bani ai în casă să știu ce să vorbesc aici cu doctorii, să mă opereze!

VICTIMA: Da mămică, îți dau 100 de milioane..

ESCROCUL: Du-te, te rog, acuma numără pe toți!

După această discuție, femeia ajunge să le dea complicilor trimiși de escroci toți banii pe care îi are în casă, dar și mai multe bijuterii din aur.

În total, escrocul judecat la Ploiești a înșelat sau a încercat să înșele nouă oameni, prejudiciul total fiind de peste 75.000 de lei. În urma anchetei, prejudiciul a fost recuperat parțial, nefiind nevoie ca victimele să se mai constituie părți civile.

Escrocul, mână în mână cu un "viețaș"

În urma procesului, escrocul, aflat deja în închisoare pentru alte fapte, a primit un an și opt luni de închisoare cu executare. Un complice al escrocului, aflat în executarea unei pedepse cu închisoarea pe viață, a primit încă o pedeapsă de închisoare pe viață. Alți doi complici, implicați în preluarea banilor de la victime, au fost condamnați la doi ani cu executare, respectiv un an și nouă luni cu suspendare.

„Din fişa de cazier judiciar a inculpatului rezultă că acesta a fost condamnat definitiv de mai multe ori, atât în ţară cât şi în străinătate, în general pentru săvârşirea unor infracţiuni contra patrimoniului (furturi şi înşelăciuni).

Pe parcursul urmăririi penale, inculpatul a avut o atitudine procesuală în mare parte sinceră, cu excepţia unor aspecte legate de vinovăţia coinculpatei A.A.A. urmărind ca aceasta să nu fie trasă la răspundere penală”, se arată în sentința Judecătoriei Ploiești cu privire la cel care a sunat victimele.

Al doilea deținut condamnat din dosar este un infractor deosebit de periculos, condamnat la închisoare pe viață.

„Din fişa de cazier judiciar a inculpatului rezultă că acesta a fost condamnat definitiv de două ori pentru săvârşirea unor infracţiuni de omor deosebit de grav. A fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa în două dosare penale instrumentate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, pentru comiterea unor infracţiuni de înşelăciune.

Pe parcursul urmăririi penale, inculpatul J.J. a avut o atitudine procesuală pozitivă, recunoscând comiterea faptelor reţinute în sarcina sa”, se mai arată în sentința Judecătoriei Ploiești, care nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.