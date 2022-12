Trei copii au stat 55 de ore lângă părinții morți într-un accident pentru că nimeni nu a observat mașina răsturnată

Accidentul a avut loc în Vestul Australiei FOTO Nine News

Trei copii cu vârstele de un an, doi ani și cinci ani au stat mai mult de două zile lângă părinții lor morți într-un accident rutier pentru că niciun trecător nu a văzut mașina răsturnată. Potrivit The Guardian, viața copilului de un an a fost salvată de sora sa de cinci ani, care l-a deblocat din scaunul pentru copii în care era prins.

Cindy Braddock (25 de ani), Jake Day (28 de ani) au fost dați dispăruți după ce în dimineața de Crăciun, în jurul orei 1.00 au plecat de acasă, iar pentru că nu au ajuns la destinație, rudele au alertat autoritățile și au început să îi caute.

După aproximativ două zile (55 de ore), mașina cuplului a fost găsită răsturnată într-un tufiș de pe marginea drumului. Cei doi părinți au fost găsiți decedați, dar cei trei copii ai cuplului au supraviețuit miraculos după ce au stat 55 de ore la temperaturi de peste 30 de grade Celsius.

Potrivit The Guardian, fetița de 5 ani a reușit să îl deblocheze din scaunul pentru copii pe fratele ei de un an, salvându-i astfel viața.

„Dacă nu ar fi fost fetița de cinci ani să desfacă scaunul de mașină, copilul de un an nu ar fi cu noi astăzi. Practic, au rămas blocați în mașină timp de 55 de ore la 30 de grade Celsius. Nimeni nu știe prin ce au trecut”, a spus Michael Read, o rudă a familiei.