Mărturisirea unui român după ce a fost implicat în mai multe accidente: "Ar trebui să renunț la șofat fiindcă sunt un pericol public"

În timp ce unii șoferi nu au parte de accidente sau tamponări în trafic, alții sunt implicați mai des în astfel de incidente.

Cauzele diferă, de la lipsa atenției și nerespectarea regulilor de circulație, până la ghinion.

Un șofer a relatat într-o postare în mediul online că ia în calcul să renunțe la șofat după ce a fost implicat în mai multe accidente și a ajuns să se considere pericol public.

"Sunt destul de convins că ar trebui să renunț la șofat fiindcă sunt un pericol public.. mi s-a dovedit în seara asta după ce am avut încă un accident de mașină din cauza mea.

Ideea e că de când am început să conduc, am făcut asta într-un mod destul de haotic, făcând unele manevre brusc și fără să mă asigur. În primul accident mi s-a băgat o mașină din dreapta brusc în față pe bandă și m-am panicat și am tras de volan stânga, acolo fiind o altă mașină pe care am lovit-o. Am făcut amiabilă, nu au fost decât ceva daune minore.

Apoi am avut permisul suspendat 2 luni pentru neacordare de prioritate într-o intersecție. Nu aveam vizibilitate bună și m-am apropiat ca să ma asigur, dar m-a văzut un polițist și mi-a suspendat permisul.

În seara asta am avut încă un accident, mă uităm în spate, în stânga, fiindcă voiam să intru pe bandă și aveam viteză destul de mare și pur și simplu nu am fost atent la ce era în față.

În față era o altă mașină care stătea, aștepta și ea să se bage pe bandă. Eu am pus frână și am tras de volan stânga de abia când mi-a spus persoană din dreapta să pun frână. Am atins puțin mașina și am făcut iar amiabilă."

"Se puteau întâmpla lucruri mult mai rele"

"Am momente de genul când pur și simplu îmi fixez atenția pe o singură chestie din trafic și sunt conștient că e extrem de periculos și se puteau întâmpla lucruri mult mai rele.

Sunt pregătit să renunț la șofat fiindcă nu vreau să fac nimănui niciun rău. A mai trecut cineva prin asta? E ceva ce se poate rezolva cu cursuri de condus preventiv sau în timp sau unii oameni pur și simplu nu sunt făcuți să fie șoferi?", a întrebat șoferul pe Reddit.

"Cinste ție că ți-ai dat seama"

În comentarii, mulți îl felicită pentru felul în care gândește.

"Unii oameni chiar nu sunt făcuți să fie șoferi. Cinste ție că ți-ai dat seama și iei măsuri."

"Și eu sunt unul din aia care nu sunt făcuți să fie șoferi. Am picat traseul de trei ori și chiar dacă îl iau, nu voi conduce."

"Mișto gândirea ta, te felicit sincer."

"Dacă îți place să conduci și simți că îți e utilă mașina în viață de zi cu zi atunci poți să faci cursuri de condus defensiv sau niște simple ore de condus prin orașul în care locuiești eventual pe traseul pe care îl folosești cel mai des."

"Eu am picat traseul în ultima zi înainte să-mi expire anul (acum vreo 12 ani, școală plătită de ai mei), mi-am dat seama că nu-mi face nicio plăcere să conduc și în drum spre casă mi-am zis că voi mai da de permis doar când îmi voi permite să îmi plătesc singur școala și doar să îl am în buzunar în caz de urgență (deși acum chiar nu mă pot gândi la un exemplu)."

"M-am mutat apoi în București, am făcut facultatea și lucrez de 10 ani folosind metroul spre muncă. În călătoriile/ concediile cu prietenă mea îmi sunt ok deocamdată trenurile, avioanele, microbuzele, autocarele sau prieteni cu mașină, deși clar o mașină a mea m-ar avantaja în anumite aspecte, dar când ma gândesc la ce atent ar trebui să fiu când conduc și că nu am niciun chef și nici bani să cumpăr și să întrețin o mașină, îmi dau seama că mi-e mai ok așa."

"Faptul că ești conștient că ești un șofer prost e un început incredibil de bun, sunt mulți masculi feroce care sunt vai de mama lor la volan și se consideră piloți de formulă unu. Cu multă practică și cu timpul o să înveți să și conduci, acum depinde și de tine."

"Ore de condus defensiv"

Alții îl încurajează să nu abandoneze și îi dau sfaturi.

"Accidente minore am avut cu toții. Niște ore de condus defensiv îți vor deschide ochii și te vor ajută real să fii un șofer mai bun."

"Toată lumea îți confirmă aici că ar trebui să te lași de șofat, dar mie nu-mi e clară o chestie: ce vrei tu de fapt? Îți dorești să devii un șofer mai bun sau chiar nu-ți pasă de condus mașini?"

"Pentru că dacă îți dorești să devii mai bun, există soluții. De exemplu, poți să iei mai multe lecții de condus până îți îmbunătățești skill-ul ăsta. Există foarte, foarte puține lucruri în viața despre care poți cu adevărat să spui că nu ești făcut pentru ele. Restul se învață, nu te da bătut."

"Până îți formezi reflexele conduci mai încet. Când intri în intersecții îți lași o fereastră de timp mai mare pentru manevră, când schimbi benzile la fel.

Dacă te claxonează cineva să te grăbească, lasă-l să claxoneze. Tu riști să faci accident grăbindu-te. Unii te claxonează și la trecere, de parcă te oprești să te uiți la stele și nu că traversează cineva strada. Și cel mai important, să nu te panichezi."

"Mai ia niște ore de condus. Fă manevrele mai ușor, nu ai de ce să te grăbești. Dacă nu e situație de frontal nu îi mai feri pe alții pentru că o pățești tu. Fiecare face "manevre" pe barba lui. Continuă să conduci, dar mai prudent."

"Nu e nici o rușine să renunți la condus!!! Decât să faci vreun accident în care să-ți rupi picioarele sau vreo mână, e mai sănătos să alegi alte variante. Bravo! Toată stima pentru maturitatea de care dai dovadă!"