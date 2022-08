Un vehicul de agrement s-a prăbușit într-un magazin de gogoși din Lakewood, Colorado, SUA, luni dimineață, 15 august, a anunțat West Metro Fire Rescue pe Twitter.

Rulota a lovit partea din față a Winchell's Donut House de pe Pierce Street și West Colfax Avenue, Două persoane care se aflau în vehicul au fost duse la spital.

📌#Lakewood | #Colorado

Multiple authorities and crews are responding to a serious RV accident as the RV crashes into Winchell's Donut House with reports of people injured inside the donut shop pic.twitter.com/wkHWf5e2t3— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 15, 2022