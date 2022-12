Detalii cumplite din autocarul morții. „Eram la două locuri de omul care a murit. Șoferul nu știa cum să ajungă de pe drumul principal către Parlament”

O turistă din Grecia a vorbit despre momentul accidentului din Pasajul Unirii din București, în care un bărbat și-a pierdut viața.

Femeia spune că a observat că șoferul nu știa direcția către hotel, dar că nu bănuia ce urmează, potrivit euronews.ro.

Ads

Mai bine de jumătate dintre turiști vor pleca sâmbătă acasă.

„Au fost răniți de acoperiș. A fost groaznic pentru că s-a întâmplat în câteva secunde. Acum te bucuri că ești în București și dintr-o dată plafonul vine spre tine. N-am avut timp să înțeleg ce se întâmplă. Un moment de liniște a fost urmat de țipete, toți țipau. Eram la două locuri de omul care a murit. Plafonul era aici. Suntem recunoscători. Am trăit un miracol pentru că eram aproape și, mulțumită lui Dumnezeu, n-am pățit nimic”, a declarat femeia.

Cu câteva minute înainte să ajungă la hotel, femeia a observat nesiguranța șoferului în clipa în care a virat spre intrarea în Pasajul Unirii, scrie sursa citată.

Ads

„Toată noaptea am călătorit și când am ajuns în București șoferul nu știa cum să ajungă de pe drumul principal către Parlament. A virat către pasaj, dar nu știa dacă are înălțimea pasajului îi permitea să intre cu autocarul. A condus încet, pe sub pasaj. Rezultatul a fost că plafonul autocarului s-a deformat deasupra noastră. Trebuie să mulțumesc autorităților din București. Polițiști, pompieri, toți au venit rapid. Au fost atât de săritori. Doctorii ne-au îmbrățișat ca pe rudele lor”.

Un bărbat a murit după ce un autocar a fost strivit de limitatorul de înălțime poziționat înainte de intrarea în Pasajul Unirii din București, vineri, 23 decembrie.

Avea 53 de ani, era din Larissa, Grecia, iar excursia în București era un cadou pentru soția lui, cu ocazia Crăciunului, potrivit presei elene, citată de Buletin de București.

Ads

Au doi copii, o fata de 23 de ani și un băiat de 21. Fata urmează să ajungă la București pentru a asista la repatrierea trupului neînsuflețit al tatălui ei.

Sora bărbatului mort în accident a declarat, pentru SKAI TV, că au primit vestea de la Ministerul grec de Externe.

“Fratele meu a murit. Nu avem multe informații, doar că Ministerul Afacerilor Externe a luat-o pe fiica fratelui meu care este un copil de 23 de ani. Nepotul meu are 21 de ani. Au vorbit si ne-au spus ieri ca fratele meu a murit. Am a vorbit ieri cu soția fratelui meu, pe la 19:30, nu știa unde este soțul ei, nu știa nimic. Nu i-au spus că a murit”, a sora jurnaliștilor.

„Trăim o dramă”, a adăugat femeia care a povestit că fratele ei, Nikos, și-a surprins soția cu o excursie la București de Crăciun.

„Vreau să trimită psihologi la copiii fratelui meu care și-au pierdut tatăl și la mama lor”, a spus femeia.

„Vreau să știu în ce stare se află cumnata mea. Vrem să știm cum va veni el aici și vrem ca trupul fratelui meu să vină cât mai curând posibil”, a adăugat ea.